Ortaca\'da Ekmek Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ekmek 15 lira oldu.

Ortaca'da ekmek ve fırın ürünlerinde fiyatlar yüzde 50'ye varan oranda zamlandı. Ortaca'da bugünden geçerli olmak üzere, 10 liraya satılan ekmek 15 liraya çıkarken, 15 liraya satılan boğaca ve simit gibi ürünlerin fiyatı da 20 liraya çıktı. Birçok fırının bugün itibariyle fiyat zammını yansıttıkları öğrenildi. - MUĞLA