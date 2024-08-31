Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Balıkçı Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Balıkçı Esnafıyla Buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Balıkçı Esnafıyla Buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Merkez Su Ürünleri Kooperatifi bünyesindeki balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Kaya, balıkçılara verdiği destekleri hatırlatarak yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte güzel bir sezon geçirme temennisinde bulundu.

31.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 1 Eylül'de denizlerde başlayacak yeni av sezonu öncesinde Trabzon Merkez Su Ürünleri Kooperatifi bünyesindeki balıkçı esnafıyla bir araya geldi.

Faroz Balıkçı Barınaklarında düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Kaya, belediye başkanlığına aday olduğu dönemde Trabzon'a 41 proje vaadinde bulunduğunu hatırlatarak bu vaatleri adım adım gerçekleştirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Bu 41 projeden birinin de geçimini balıkçılıkla sağlayan esnaflara destek vermek olduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Bu destekler, tekne bakımı, ekipman bakımı, ağ tamiri, tiner, boya, astar gibi balıkçılıkta kullanılan malzemelerle ilgili desteklerdi. Gücümüz yettiğince, imkanlarımız ölçüsünde balıkçı esnafımıza destekleyelim istemiştik. Bugün, verdiğimiz o sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.1 Eylül'de balık sezonumuz açılacak, inşallah hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Sizler güzel işler yapacaksınız, bizim de sizlere verdiğimiz katkılarla, bir nebze olsun Trabzon insanı belki biraz daha ucuza, taze balık yiyecek. Bunu bir nebze sağlayabilirsek, hepimiz bundan bahtiyar olacağız" dedi.

Karadeniz Sahil Yolunun yapılması ve sonrasındaki süreçte Karadeniz kıyılarının doğal yapısının bozulduğunu ve balıkların, deniz canlılarının yaşam alanlarının yok edildiğini kaydeden Başkan Kaya, çocukluk yıllarındaki bolluk bereketi hatırlatarak örnek vererek şöyle konuştu:

"Benim çocukluğumda Karadeniz'den bin bir çeşit balık çıkar, bolluk bereket fışkırırdı. Tekneler taşıyamazdı. O kadar balık nereye gitti? Bizim akılsızlığımızın, yöneticilerimizin basiretsizliğinin ve yaptığı hataların sonucu olarak, o bin yıllarda oluşan güzelim kıyıları, koyları, balıkların üreme ve yaşam alanlarını dolgularla mahvettik. O balıklar da bizim kıyılarımızı terk ettiler. Karadeniz'i göl olarak düşünün, Karadaniz'e kıyısı olan 6 ülkeye bakın, Romanya'nın kıyılarından balık fışkırıyor, Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan öyle Bizim Karadeniz kıyılarında balık kalmadı! Niye kalmadı? Sen balıkların üreme alanlarını, yaşam alanlarını, çoğalma alanlarını o kıyı dolgularıyla yok edersen, balıklar buraları terk ederler. Kalanlarla da sizler evlerinizi geçindirmeye çalışıyorsunuz. O ülkelere gittim, gördüm. Kıyıları yok etmemişler, yolu denizin kenarından değil de içeriden geçirmişler. Ama biz, sanki yolu geçirecek başka alan yokmuş gibi geldik balıkların yaşam alanlarını yok ettik! Yetmedi, şimdi bir dolgu sahası yaptık, bulduğumuz taşı, toprağı, çamuru, inşaat atığını, tarım toprağını denize döküyoruz! Denizdeki canlıları da balık popülasyonunu da mahvettik. Bin bir çeşit balık çıkardı Karadeniz'den şimdi çeşit çok azaldı. Mezgit, istavrit, hamsi, palamut ve yanında birkaç çeşit daha balık sayabiliriz. Ne oldu bu kadar balık çeşidine? İşte akılsızlığın bedelidir bu sonuç."

Başkan Kaya, konuşmalardan sonra balıkçı esnafına epoksi boya, epoksi astar ve epoksi tiner ile bere dağıtımında bulundu, ardından balıkçı teknelerine binerek denize açıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Balıkçı Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

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