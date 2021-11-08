OSB Başkanı Bahar: "Uzak yol şoförlüğü artık babadan oğula geçmiyor, ciddi bir sürücü sorunu kapıda"

Lojistik sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, uzak yol şoförlüğü artık babadan oğula geçmediği için ciddi bir sürücü sorunun kapıda olduğunu söyledi.

Ciddi bir sürücü açığı olduğunu belirten Bahar, "Sürücü konusunda daha fazla sıkıntı yaşayacağımız günlere doğru gidiyoruz. Eskiden sürücülük babadan oğula geçen bir meslekti. Fakat artık bu sona erdi" dedi.

Türkiye'nin çok yakın bir gelecekte İngiltere'dekine benzer bir sürücü sorunu ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, uzak yol şoförlüğünün artık eskiden olduğu gibi babadan oğula geçen bir meslek olmaktan çıktığını, Türkiye'de küçümsenmeyecek oranda sürücü açığı olduğunu söyledi.

"Konteyner bulamıyoruz"

Türkiye'nin coğrafi konumu ve dinamik bir sanayi ülkesi olması nedeniyle pandeminin ilk döneminde özellikle ihracat alanında önemli bir avantaj elde ettiğine vurgu yapan Başkan Ali Bahar, ortaya çıkan sorunların elde edilen bu avantajların kaybedilmesine yol açabileceğini söyledi. Ciddi bir lojistik sorunu ile karşı karşıya olduklarını aktaran Bahar, "Gelinen nokta itibariyle elde ettiğimiz bu avantajlar kaybolmaya yüz tutmuş durumda çünkü ciddi bir lojistik sıkıntısı yaşıyoruz. Öncelikle konteynır sıkıntısı tüm dünyada olduğu gibi bizde de önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Örneğin Fas, Lübnan, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlere gönderilen konteynır fiyatları iki kat artmıştır. Uzak doğuya, örneğin Çin'e gönderilen konteynırın fiyatı 3 bin 500 dolardan 12 bin dolar seviyesine çıkmış, yaklaşık 4 kat fiyat artışı gerçekleşmiştir. Fahiş fiyat artışları bir yana, ürün gönderecek konteynır bulamamak en büyük sorundur" dedi.

"Sürücü açığı var"

Lojistik sektöründe sürücü sorunu yaşandığını ifade eden Başkan Bahar, "Ülkemizde de aynı İngiltere'de olduğu gibi önemli bir sürücü sorunu bulunmaktadır. Sektördeki arkadaşlarımdan edindiğim bilgilere, yaptığım canlı araştırmalara göre, burada istatistiği bir kenara bırakıyorum, sektörün duayenleri şu an Türkiye'de 800 bin araç bulunduğunu fakat sürücü sayısının 700 bin dolaylarında olduğunu belirtiyor. Sürücü konusunda daha fazla sıkıntı yaşayacağımız günlere doğru gidiyoruz. Eskiden sürücülük babadan oğula geçen bir meslekti. Fakat artık bu sona erdi. Sektöre yeni sürücüler kazandırmak için yeni meslek edindirme eğitimlerinin, mesleğe özendirme ve sertifika programlarının bir an önce başlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde özellikle ihracatımız sekteye uğrayabilir" şeklinde konuştu. - ANTALYA