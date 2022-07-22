OSBÜK ile TSE arasında 'Yeşil Dönüşüm İşbirliği' protokolü

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından OSB'leri ve OSB sanayicilerini yeşil dönüşüm sürecine hazırlayacak "Yeşil Dönüşüm İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İmzaları OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından atılan protokol kapsamında; OSB tüzel kişilikleri ve katılımcı sanayicilerine yönelik sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, doğrulama yapılması, ürün karbon ayak izi ve su ayak izi konularında standartlara ilişkin eğitimler verilecek. Ayrıca OSB'lerin yeşil dönüşüm konusundaki teknik kapasitelerini geliştirmelerine katkılarda bulunacak çalıştaylar düzenlenerek, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik dekarbonizasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

Protokol imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, TSE'nin OSBÜK'ün her zaman yakın çalıştığı bir kurum olduğunu vurgulayarak, geçtiğimiz yıl yine TSE ile "standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında" imzalanan iş birliği protokolü kapsamında OSB'lere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları yapıldığını hatırlattı.

OSBÜK ve TSE tarafından imzalanan "Yeşil Dönüşüm İş birliği Protokolü"nün de çok önemli olduğunu belirten Kütükcü, Türk sanayisinin lokomotifi olan OSB'leri yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak için pek çok çalışma yaptıklarını, TSE ile imzalanan protokolün de bu çalışmalardan birisi olduğunu kaydetti.

Kütükcü, OSB'leri yeşil dönüşüm sürecinde Türk sanayisine rol model yapmakta kararlı olduklarını belirterek, "OSB'lerimizi bu dönüşüm sürecine en güçlü şekilde hazırlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar yeşil mutabakat süreci, karbon ticareti, karbon vergisi gibi başlıklarda çok sayıda bilgilendirme semineri, eğitim, konferans ve çalıştay gibi farkındalık oluşturacak ve camiamıza rehberlik edecek çalışmalar yaptık" dedi.

HEDEF YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİNİ 2030'A KADAR 2 KATINA ÇIKARMAK

Yeşil dönüşüm sürecinin en önemli başlıklarından birisi olan yenilenebilir enerji konusunda da sürekli olarak çalıştıklarını ifade eden Kütükcü, hedeflerinin hali hazırda bin 316 MW olan OSB'lerdeki yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar en az iki katına çıkarmak olduğunu belirtti. Kütükcü, şunları söyledi: "Bu hedef doğrultusunda, Kuveyt Türk Katılım Bankamızla, OSB tüzel kişiliklerimizin ve katılımcı sanayicilerimizin çatı tipi GES yatırımlarını daha uygun maliyetlerle finansa edebilecekleri bir işbirliği protokolüne imza attık. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde çalışmalarına devam ettiğimiz Yeşil OSB Projesi de, OSB'lerimizin yeşil dönüşümüne destek veren en güçlü adımlardan birisi olacak. İnşallah TSE ile imzaladığımız protokol de; organize sanayi bölgelerimizin yeşil dönüşümü sürecine çok önemli katkılar sunacak."

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSB'lerin Türkiye'nin sanayileşmesine önemli katkılarda bulunduğunu, kurum olarak OSB'lerle ve OSBÜK'le çok daha yakın işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

TSE'nin standartları hazırlayan ve denetleyen bir kuruluş olduğunu ancak bu standartların hazırlanmasında sanayicilerin de TSE'nin ayna komitelerinde görev alarak katkı vermelerinin çok önemli olduğunu anlatan Şahin, şunları söyledi: "Onlarca hizmet alanında görev ve sorumlulukları olan Enstitümüz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hedef olarak belirlediği 'yüksek katma değerli üretim', 'sanayide verimlilik artışı ve 'dijital dönüşüm' alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile sanayicilerimizin küresel pazarlarda önlerine çıkan kapıları açan, anahtar görevi görmektedir. Üreticilerimizin sürdürülebilir bir başarı sağlamaları, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için de standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isterim. TSE olarak sanayicilerimize her türlü desteği vermek için hazırız."

Kamunun kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabilmek adına hem gözetim hem de uygunluk değerlendirme hizmetini yerinde verebilecek güce sahip olduklarını belirten Şahin, "Bu anlamda iş birliğimizin artırılması adına çalışmaları sizlerle birlikte sahada yapmayı arzu ediyoruz. Kurum olarak sizlerle çok daha yakın diyalog içerisinde olacağız. Sanayicimizin ihtiyacı doğrultusunda bize aktarılacak tüm konuların çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.