Osmangazi Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Osmangazi Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

Osmangazi Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

Osmangazi Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında, belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli memurların ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek adına Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. 2024-2025 yıllarını kapsayan sözleşme ile memurlara tavan tutar olan yüzde 120 üzerinden sosyal denge tazminatı desteği sağlandı.

09.07.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında, belediyede bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memurların ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek adına Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. 2024-2025 yıllarını kapsayan sözleşme ile memurlara tavan tutar olan yüzde 120 üzerinden sosyal denge tazminatı desteği sağlandı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Tüm Yerel-Sen Bursa Şube Başkanı Fatih Eren arasında imzalandı. Yeni sözleşme ile belediyedeki 577 memur ve sözleşmeli memura, ekonomik açıdan önemli kazanımlar sunuldu. 1 Nisan 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayacak olan sözleşme ile sosyal denge tazminatının oranı, tavan tutar olan yüzde 120 olarak belirlendi. Ayrıca, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5'er bin lira ikramiye verilmesi hususunda da anlaşma sağlandı. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele 1 gün idari izin hakkı verildi.

"Her zaman emekten yanayız"

Memur ve sözleşmeli memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Her zaman emekten yanayız. İlçemize ve yurttaşlarımıza en iyi hizmeti sunma noktasında özverili şekilde çalışan değerli mesai arkadaşlarımızın haklarına sahip çıkmak, bizim için çok önemli. Tüm belediye çalışanlarımız, bizim ailemizin ferdi. Osmangazi Belediyesi olarak imkanlar dahilinde personelimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tüm Yerel-Sen Bursa Şube Başkanı Fatih Eren de imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ile memur ve sözleşmeli memurlarımıza yapılan artış oranları ile ilgili verdiği destekten ve ilçemize yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmangazi Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 16:17:54. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement