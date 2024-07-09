Osmangazi Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

Ekonomi

Osmangazi Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında, belediyede bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memurların ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek adına Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. 2024-2025 yıllarını kapsayan sözleşme ile memurlara tavan tutar olan yüzde 120 üzerinden sosyal denge tazminatı desteği sağlandı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Tüm Yerel-Sen Bursa Şube Başkanı Fatih Eren arasında imzalandı. Yeni sözleşme ile belediyedeki 577 memur ve sözleşmeli memura, ekonomik açıdan önemli kazanımlar sunuldu. 1 Nisan 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayacak olan sözleşme ile sosyal denge tazminatının oranı, tavan tutar olan yüzde 120 olarak belirlendi. Ayrıca, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5'er bin lira ikramiye verilmesi hususunda da anlaşma sağlandı. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele 1 gün idari izin hakkı verildi.

"Her zaman emekten yanayız"

Memur ve sözleşmeli memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Her zaman emekten yanayız. İlçemize ve yurttaşlarımıza en iyi hizmeti sunma noktasında özverili şekilde çalışan değerli mesai arkadaşlarımızın haklarına sahip çıkmak, bizim için çok önemli. Tüm belediye çalışanlarımız, bizim ailemizin ferdi. Osmangazi Belediyesi olarak imkanlar dahilinde personelimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tüm Yerel-Sen Bursa Şube Başkanı Fatih Eren de imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ile memur ve sözleşmeli memurlarımıza yapılan artış oranları ile ilgili verdiği destekten ve ilçemize yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. - BURSA