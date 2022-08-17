Kapatılan petrol kuyusunda 1911 yılında arama yapıldığı Osmanlı arşivinden çıktı - Son Dakika
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Kapatılan petrol kuyusunda 1911 yılında arama yapıldığı Osmanlı arşivinden çıktı

17.08.2022 10:14
Kapatılan petrol kuyusunda 1911 yılında arama yapıldığı Osmanlı arşivinden çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1963 yılında "Burada petrol yok" denilerek kapatılan petrol kuyusunda ilk olarak yabancı bir şirketin 1911 yılında petrol aramak için izin istediğinin belgesi Osmanlı arşivinden çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1963 yılında "Burada petrol yok" denilerek kapatılan petrol kuyusunda ilk olarak yabancı bir şirketin 1911 yılında petrol aramak için izin istediğinin belgesi Osmanlı arşivinden çıktı.

Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyünde 1961-63 yılları arasında yabancı bir şirket tarafından petrol araması yapılmış, açılan kuyu ise 1963 yılında "burada petrol yok" denilerek kapatılmıştı. Aynı yıl kapatılan ve Kadirli ilçesine 50 km uzaklıkta bulunan Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında, daha önce petrol yok denilerek kapatılan kuyudan rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kalite petrol bulunmuştu. Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Çukurova bölgesinde 1963 yılında petrol yok denilerek kapatılan bu kuyularda aslında Osmanlı'nın son zamanında 1911 yılında yine yabancı bir şirket tarafından petrol arandığını bunun belgesinin de Osmanlı arşivinde olduğunu ortaya çıkardı.

Yurtsever yaptığı açıklamada, "Osmanlı'nın en zor günlerinde Afrika'nın kuzeyinde Libya çöllerinde savaş devam ederken ve Balkan savaşlarının da çıkmasının çok yakın olduğu bir zamanda Nisan 1911 tarihinde yabancılar Osmanlı'nın madenler bakanlığına bir dilekçe vererek Çukurova'da Adana vilayeti Kozan sancağı Karszülkadiriye yani Kadirli kazasında petrol zift ve diğer madenlerin bulunduğunu o madenlerin çıkartma istekleri ile ilgili ruhsatname verilmesini istiyorlar. Bu şu anlama geliyor, demek oluyor ki Osmanlı coğrafyasında ve Çukurova'da 1911 yılında muhtelif yerlerde petrolün varlığını biliyorlar ve bu petrolü çıkarmak için ruhsatname talebinde bulunuyorlar. Osmanlı arşivinde buna dair pek çok belge var. Bu tarihten sonra aradan geçen 40-50 yıl gibi uzunca bir zaman sonrası 1960 yılların başlarında Amerikan şirketleri Kadirli'ye geldiler Kesikkeli köyü civarında petrol araması yaptılar kuyu açtılar ve burada zengin kaynak yok denilerek üzerini kapatıp gittiler. Aynı dönemde yine Ceyhan Soysallı köyünde açılan petrol kuyusu yine petrol yok denilerek kapatılmıştı. Yakın bir zamanda Ceyhan'da zengin petrol kaynağı bulundu. Ben eminim ki Kadirli'de de kapatılan kuyuda bir araştırma yapıldığı takdirde zengin bir petrol kaynağını bulunacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Ceyhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapatılan petrol kuyusunda 1911 yılında arama yapıldığı Osmanlı arşivinden çıktı - Son Dakika

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