OSTİM OSB elektrik kısıntısı sürecinde üretimi durdurmadı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB), ülke genelinde OSB'lerde uygulanan elektrik kısıntısı sürecinde, yaptığı planlamayla üretimin tamamen durdurulmasının önüne geçti.

OSTİM OSB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından ülke genelinde OSB'lere 24-28 Ocak tarihlerinde 3 günlük elektrik kısıntı/kesinti programı uygulanıyor.

TEİAŞ'ın elektrik arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla uyguladığı elektrik kısıntı/kesinti programından ülke genelindeki OSB'lerin tamamı etkilenirken, birçok OSB, bu süreçte üretime ara verdi.

Söz konusu dönemde, OSTİM OSB'de de 24 ve 25 Ocak tarihlerinde kısıntı/kesintiye gidilirken, aynı uygulama 28 Ocak'ta da yapılacak.

OSTİM OSB Müdürlüğü, süreci, sanayicilerle istişare ederek hazırladığı bölgesel ve 24 saate yayılan kısıntı/kesinti planlamasıyla yönetiyor. Planlama kapsamında OSB'de kısıntı/kesinti sadece saat 08.00-18.00 arasında uygulanıyor. Kamuya hizmet veren kritik noktalar ise kısıntı/kesinti programına dahil edilmiyor.

Bu planla OSTİM OSB'de 3 günlük toplam kesinti süresi 15 saati geçmiyor. Böylece, OSTİM OSB, elektrik arzını TEİAŞ'ın belirlediği kotalarda sürdürerek üretimin tamamen aksamasını engelledi.

-"Önceliğimiz üretim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, kısıntı/kesinti programı hakkında bilgilendirildikleri andan itibaren, süreci OSTİM'li sanayicilerin en az etkiyle tamamlayabilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdi.

TEİAŞ'ın tanımladığı günlük elektrik kotasının bölgeye adil bir şekilde paylaştırıldığını belirten Arıcı, şunları kaydetti:

"Uygulamaya aldığımız program kapsamında sanayicilerimizin üretimini tamamen durdurmasını önledik. Belirlediğimiz gün ve saatler dışında sanayicilerimiz üretimlerine devam edebiliyorlar. Önceliğimiz üretim, sanayicilerimizin üretimlerini sürdürmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Bu süreçte sanayicilerimizi de enerjilerini verimli ve tasarruflu kullanmaları konusunda sürekli bilgilendiriyoruz. Sanayicilerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz."