OSTİM OSB'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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OSTİM OSB'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

25.03.2022 11:05
OSTİM OSB'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, dünyadaki tüm gelişmeleri OSTİM'de takip ettiklerini belirterek, "Metaverse ile de ilgileniyoruz, iklim değişikliği ile de ilgileniyoruz, dijitalleşme ile de ilgileniyoruz.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, dünyadaki tüm gelişmeleri OSTİM'de takip ettiklerini belirterek, "Metaverse ile de ilgileniyoruz, iklim değişikliği ile de ilgileniyoruz, dijitalleşme ile de ilgileniyoruz. OSTİM'i, teknolojisi yüksek bir bölge haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgeden yapılan yazılı açıklamaya göre, OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, OSTİM OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan müzakerelerin ardından 2021 yılı faaliyetleri oy birliğiyle onandı.

Yönetim ve denetim kurulu ile gelir gider hesaplarının da ibra edildiği toplantıda, söz konusu kurulların üyelikleri için seçim yapıldı ve mevcut yönetim güven tazeledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, konuşmasında, Türkiye'de ve dünyanın pek çok noktasında, OSTİM'in bir tedarik merkezi olarak bilindiğini, sorun çözme ve teknoloji merkezi olarak görüldüğünü ifade etti.

Kümelenmeler ve OSTİM Teknopark AŞ ile OSTİM'in sınırlarını aştıklarına dikkati çeken Aydın, "Her firma ve kümelenmeyle Türkiye sanayisinin sorunlarını yakından takip edebiliyoruz. Türkiye sanayisinin nabzını tutabiliyoruz. Yurt dışından da OSTİM modelinin kurulum talebini aldık. Bugüne kadar 22 ülke ile irtibatımız oldu. Bu ülkelere OSTİM modeli ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Firmaların rekabetçiliğini artırmak için her türlü faaliyeti yapmaya çalıştıklarını bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Dünya nereye gidiyorsa, neyi konuşuyorsa biz OSTİM'de onu konuşur durumdayız. Buradan geri kalamayız. Metaverse ile de ilgileniyoruz, iklim değişikliği ile de ilgileniyoruz, dijitalleşme ile de ilgileniyoruz ve bu ilgimizi artırarak devam etmeye çalışıyoruz. Dijitalleşme ile ilgili proje yürütüyoruz. OSTİM'i, teknolojisi yüksek bir bölge haline getirmeyi hedefliyoruz."

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Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Orhan Aydın, Aydın, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSTİM OSB'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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