Oto yedek parça satıcısı tropikal meyve üreticisi oldu, siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Oto yedek parça satıcısı tropikal meyve üreticisi oldu, siparişlere yetişemiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde oto yedek parça satışı yapan bir kişi, bahçeli ev hayali kurarak aldığı araziyi tropik meyve üretim merkezine dönüştürdü. İstanbul'dan 1 ton sipariş alan üretici, siparişlere yetişemiyor. Tropikal meyvelerin vitamin değeri yüksek olduğunu belirten üretici, insanları bu ürünleri yetiştirmeye teşvik ediyor.

17.07.2024 18:53
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Oto yedek parça satıcısı tropikal meyve üreticisi oldu, siparişlere yetişemiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde oto yedek parça satışı yapan bir kişi bahçeli ev hayali kurarak aldığı 6 dönüm araziye tropik meyve üretim merkezine dönüştürürken, siparişlere yetişemediği İstanbul'dan 1 ton sipariş aldığı öğrenildi.

Kozan Sanayi Sitesinde oto yedek parça satışı yapan Mesut Mutlu, bahçeli ev hayalini gerçekleştirince hayat tarzı da değişti. Evin atıl durumda olan bahçesini değerlendirmeyi düşünen Mutlu, Antalya ve Mersin ilinde yaygın olarak yetiştirilen tropik ürünlerin iklim benzerliği nedeniyle Kozan'da da yetişeceğini düşünerek bahçesine ejder meyvesi, çarkıfelek meyvesi olarak bilinen pasiflora, guava, avokado ve mango fidanları dikti.

Mutlu, fidan diktikten sonra günlük 150 kilogram pasiflora hasadı yaptığını kaydetti.

Mutlu, atıl bir araziyi tropikal meyve cennetine çevirdiğini belirterek, "Millet portakal mandalina fidanı dik dedi. 1 dönüm ejder meyvesi yaptım çileğe bulaşma dediler. avokado, pasiflora, mango fidanı diktim. Arkadaşlarım 'kafayı mı yedin burada bunlar yetişmez satamazsın' dediler. Çok şükür çok mutluyum bu bana yeter. Meyvemizi aldık. Tüm ürünler erken meyve verdi. Normalde bizim insanlarımız bilmiyor. İlçemizde bilmiyorlar bilmeleri için her yerde tanıtıyorum. Mersin'den Antalya'ya kadar çok yaygın ama burada tanıtım için uğraşıyorum. Şuan pasiflorayı çok sevdiğim için Kozan'da yaygınlaşsın istiyorum" dedi.

Tropikal meyvelerin vitamin değerinin de çok yüksek olduğunu anlatan Mutlu, şöyle devam etti:

"Tropikal meyveler vitamin değeri yüksek bağışıklığı güçlendiren, şeker hastaları için ideal. Günlük en az 150 kilogram hasat oluyor. Rabbim fazlası ile veriyor. Pazar noktasında sıkıntı yok. Turistlik yerlere bırakıyorum. Anamur istiyor. İstanbul 1 ton istedi yetiştiremedim. Siparişler çok şükür yetişmiyor. Kozan tatsın üretsin istiyorum. İnsanlar hep portakal mandalina yetiştiriyor. Avokado yetiştirsinler, benden sonra çok eken oldu. Her türlü ben yardımcı olurum. Sağlık için evlerinin önüne bir tanede olsa dikmelerini öneriyorum" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Kozan, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oto yedek parça satıcısı tropikal meyve üreticisi oldu, siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

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