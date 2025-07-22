Otokar IDEF 2025'te 10 Aracıyla Yer Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Otokar IDEF 2025'te 10 Aracıyla Yer Aldı

22.07.2025 14:14
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Otokar, IDEF 2025’te COBRA II ve ARMA araçlarıyla Türk savunma sanayisinin gücünü tanıttı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) 10 aracıyla katıldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından devlet ve özel sektör yetkililerinin buluştuğu IDEF 2025'te şirket, geniş ürün gamı ve büyüyen küresel başarılarıyla Türk savunma sanayisinin gücünün bir kez daha dünyaya tanıtılmasında rol oynayacak.

Otokar bu yıl Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na 10 aracıyla katıldı.

Otokar'ın Romanya sözleşmesi kapsamında ürettiği COBRA II 4x4 zırhlı aracı ilk kez tanıtılırken, 120 mm kuleli TULPAR Paletli Zırhlı Muharebe Aracı da Türkiye'de ilk defa sergileniyor. Standındaki araçlarının yanı sıra Otokar'ın ARMA ailesinden 3 farklı zırhlı aracı da ASELSAN standında görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Otokar'ın Türkiye'nin en deneyimli kara araçları üreticisi olduğunu, 33 binden fazla askeri araçlarının 40'tan fazla ülkede, 70'ten fazla son kullanıcıda aktif olarak görev yaptığını ve bu verilerin Otokar'ın beka kabiliyetini ve global ölçekte duyulan güvenini kanıtladığını ifade etti.

Özüner, sahip oldukları birikim, know-how, tasarım, test ve üretim kabiliyetleri sayesinde müşterilerin mevcut ve gelecekteki taleplerini hızla karşıladıklarını vurgulayarak, "Artık sadece ürün değil, teknoloji de ihraç ediyoruz. Yurt dışında teknoloji transferi ve yerel üretim kabiliyetlerimizle öne çıkıyoruz. Kara araçlarında ülkemizi temsil ederken, ihracatımızla Türkiye ekonomisine güç katıyoruz." açıklamasını yaptı.

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi de şirketin son yıllarda elde ettiği kazanımları kara araçları ürün grubu ihracat liderliği ile taçlandırdığını belirtti.

Vehbi, önce Estonya, ardından Romanya'dan aldıkları siparişlerle, kara araçlarındaki başarılı performanslarını başta Avrupa olmak üzere küresel ölçekte sürdürdüklerini kaydederek, "Bu anlaşmalar, Otokar'ın ürünlerinin, kabiliyetlerinin ve teknolojiye hakimiyetinin dünya çapında kabul gördüğünün en somut kanıtı. IDEF 2025'te sergilediğimiz platformlar, yenilikçi yaklaşımımızın ve yetkinliğimizin birer göstergesi. Uluslararası arenadaki başarılarımız her zaman bir kıvanç kaynağı olurken, ülkemizin ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda da her daim göreve hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

İki farklı konfigürasyon COBRA II Otokar standında

Türkiye'de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları dahil pek çok görevde başarıyla hizmet veren ve dünyada 20'den fazla son kullanıcıda aktif görev yapan COBRA II, IDEF'te iki ayrı varyantıyla yer alıyor.

Romanya siparişi ile uluslararası başarısını bir kez daha kanıtlayan COBRA II, yüksek koruma seviyesi, hareket kabiliyeti, geniş iç hacmi ve taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma sağlıyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sunan COBRA II, farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor.

Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, modüler yapısı sayesinde zırhlı personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radar platformu, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

IDEF 2025'te COBRA II, Açık Kule ile donatılmış Romanya aracı ve 25 mm MIZRAK kule ile donatılmış versiyonu ile fuarın dikkati çekici ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle 25 mm MIZRAK kule, yüksek kalibrenin sağladığı üstün ateş gücünü kompakt ve hafif tasarımıyla birleştirerek, saha operasyonlarında görev etkinliği ve taktiksel üstünlük açısından kritik bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Çok tekerlekli modüler zırhlı: ARMA

Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA da, IDEF'te iki farklı varyant ve beş farklı donanımla görülebilecek. ARMA 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı 25 mm MIZRAK Kule ile ARMA 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı 30 mm MIZRAK Kule ile Otokar standında sergileniyor.

Ayrıca, ARMA 8x8 KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Aracı, ARMA 6x6 PUHU Mobil V/UHF Elektronik Destek (ED) Sistem Aracı ve ARMA 6x6 HPEM EJDERHA Anti-Drone Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistem Aracı ASELSAN standında yer alıyor.

Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyonu opsiyonları bulunan ARMA, en zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında da hizmet veriyor.

Amfibik opsiyonu da bulunan ARMA, yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkati çekiyor. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabilen ARMA ailesi; zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol aracı ve KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

Geleceğin muharebe platformu: ARMA II

Otokar'ın asimetrik tehditleri de göz önüne alarak geliştirdiği ARMA II 8x8, dünyada kendi sınıfındaki en yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını yüksek arazi kabiliyetiyle birlikte optimum şekilde sunuyor.

40 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç, muharebe koşullarında daha fazla taşıma kapasitesi ve daha fazla koruma sağlarken, 120 mm kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna da imkan veriyor. Yüksek teknolojiye sahip ARMA II'de 6 silindirli, turbo dizel, 720 BG gücünde motor bulunuyor.

Üç yıllık geliştirme sürecinin ardından tüm testleri başarıyla tamamlayan ARMA II, zırhlı muharebe aracından zırhlı personel taşıyıcıya, komuta kontrol aracından hava savunma görevlerine kadar pek çok farklı göreve uygun bir platform sunuyor.

Büyütülebilen gövde ana yapısının sağladığı ilave hacim ile hem bakım-onarım hem de ambulans gibi çeşitli görevleri de yerine getirebilen sınıfının en üstün aracı olma özelliğini taşıyan ARMA II, IDEF 2025'te John Cockerill 105 mm Kule ile sergileniyor.

TULPAR 120 mm Kule ile Türkiye'de ilk kez sergileniyor

Otokar'ın TULPAR Modüler Zırhlı Paletli Aracı, üstün hareket kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve güçlü beka özellikleri ile dikkati çekiyor. 28 bin kilogram ile 45 bin kilogram arasında genişleme potansiyeline sahip modüler tasarımı sayesinde farklı konfigürasyonlar için ortak gövde ve alt sistemler kullanılabiliyor.

En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, üstün balistik ve mayın korumasına sahip bulunuyor. 120 milimetreye kadar yüksek ateş gücü gerektiren görevlerde etkin çözümler sunan TULPAR, üstün hareket kabiliyeti sayesinde ana muharebe tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı dar sokaklar, hafif köprüler ve ağaçlık arazilerde de görev yapabiliyor.

IDEF 2025'te TULPAR, 30 mm MIZRAK Kule ve Leonardo HITFACT MkII 120 mm Kule ile donatılmış iki farklı konfigürasyonu ile sergileniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Otokar IDEF 2025'te 10 Aracıyla Yer Aldı - Son Dakika

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