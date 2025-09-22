Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme - Son Dakika
Ekonomi

22.09.2025 01:32
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında, araç tipine göre ek vergi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik artan ithalat baskısı ve haksız rekabete karşı yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER ARAÇ TİPİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükler uygulanacak. Ek mali yükümlülük araç tipine göre değişecek.

Kararla birlikte;

-Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı

-Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı

-Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD Doları/adedin yüksek olanı kadar ek mali yükümlülük uygulanacak.

KARAR 22 EYLÜL'DEN 60 GÜN SONRA UYGULANACAK

Düzenlemeyle yerli üretimin pazardaki payı ve sektörün istihdamının korunması amaçlanıyor. Düzenlemeye konu olan araçlarla ilgili başlamış işlemlerin tamamlanması amacıyla karar 22 Eylül'den 60 gün sonra uygulanacak.

2018'DE YÜRÜRLÜĞE GİREN EK VERGİLER KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı ürünlerin ithalatına uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı. Ek vergi getirilen ürünler arasındaalkollü içecekler, otomobil, makyaj malzemeleri ve yaprak tütünleri de vardı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Otomobil, Politika, Türkiye, Ekonomi

