Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

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Uzun süredir mali sorunlarla boğuşan ve bu nedenle küresel çapta 9 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanan Japon devi Nissan, ABD'de düğmeye bastı. Japon otomobil üreticisi Tennessee'deki Smyrna fabrikasında üretimi ve çalışan sayısını azaltacağını duyurdu.

31.01.2025 17:30  Güncelleme: 17:53
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Japon otomotiv devi Nissan Motor iki ay önce, düşen satışlar ve şişen stoklar nedeniyle yaşadığı zararın ardından, küresel çapta 9 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Yeniden yapılanma kararının ardından Nissan, Tennessee'deki tesisinde üretimi tek hatta düşürdü. Smyrna tesisi Murano, Pathfinder ve Rogue spor araçları ve Infiniti QX60 lüks modelini üretiyordu. Altima sedan ve Frontier pikap üreten Mississippi'deki Canton tesisinde de ürteim hızı düşürüyor. Motor üreten Tennessee'deki Decherd tesisinde ise vardiyalar kademeli olarak azaltılacak.

ÜRETİMDE AZALTIMA GİDİLDİ

Nissan, kasımda toparlanma planını duyurduğunda, işten çıkarmaların hangi ülkelerde olacağından bahsetmemişti. İşten çıkarılacak 9 bin kişi ise toplam 133 bin küresel çalışanın yüzde 6'sına denk geliyor. Şirket ayrıca küresel üretim kapasitesini de yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor.

Yokohama liman kentinde bulunan Nissan, son tekliflerin genel iş azaltma planlarına dahil edildiğini ve operasyonlarını daha verimli ve esnek hale getirmek için tasarlandığını söyledi. Şirket konuya dair duyurusunda "Nissan, performansını iyileştirmek ve pazardaki değişikliklere hızla uyum sağlayabilen daha yalın, daha dayanıklı bir işletme yaratmak için küresel olarak acil önlemler alıyor" ifadelerine yer verdi.

Nissan, Ekim- Aralık mali sonuçlarını 13 Şubat'ta yayınlamaya hazırlanıyor. Nissan hisseleri, ABD planlarıyla ilgili raporların ortaya çıkmasının ardından Tokyo borsasında yüzde 2 yükseldi.

Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Smyrna, Nissan, Finans, Dünya, Japon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Security Spcialist:
    Tüm Dünyada Ekonomik kriz var. Sizin gibi Almanyada'da İktidar değişirse ekonomi düzelir düşündüler, ama maalesef hepten battı. 6 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Amerika da Almanya da Fransa da İtalya da Birleşik Krallık ta üretim mi olur yahu aşırı pahalı üretim Türkiye Mısır Fas Tunus Irak Suriye de olur işçilik bedava ulaşım var genç nüfus çok eğitimli insanlar var en ideali Türkiye üretim için zaten byd chery xaomi bile geliyor üretime Türkiye cennet bu konuda 2 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Sanki nissan abd de doğru dürüst araba satıyormuş gibi algılanıyor, Amerkalılar ford araçlarını benimsemişler, Nissan abd de tofaş gibi görünüyor, hatta toyota bile en düşük vasıfa sahip, Türkiye sandılar abd yi öyle 2 milyona otomobil satsınlar, 2 0 Yanıtla
  • Sevde Meriç:
    ya sadece bende mi saçma sapan reklamlar çıkıyor haber sitesinde bu tarz reklamların ne işi var 1 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    kaliteli yapmazsan kimsede almaz tabi 1 0 Yanıtla
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