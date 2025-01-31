Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

Ekonomi

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Japon otomotiv devi Nissan Motor iki ay önce, düşen satışlar ve şişen stoklar nedeniyle yaşadığı zararın ardından, küresel çapta 9 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Yeniden yapılanma kararının ardından Nissan, Tennessee'deki tesisinde üretimi tek hatta düşürdü. Smyrna tesisi Murano, Pathfinder ve Rogue spor araçları ve Infiniti QX60 lüks modelini üretiyordu. Altima sedan ve Frontier pikap üreten Mississippi'deki Canton tesisinde de ürteim hızı düşürüyor. Motor üreten Tennessee'deki Decherd tesisinde ise vardiyalar kademeli olarak azaltılacak.

ÜRETİMDE AZALTIMA GİDİLDİ

Nissan, kasımda toparlanma planını duyurduğunda, işten çıkarmaların hangi ülkelerde olacağından bahsetmemişti. İşten çıkarılacak 9 bin kişi ise toplam 133 bin küresel çalışanın yüzde 6'sına denk geliyor. Şirket ayrıca küresel üretim kapasitesini de yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor.

Yokohama liman kentinde bulunan Nissan, son tekliflerin genel iş azaltma planlarına dahil edildiğini ve operasyonlarını daha verimli ve esnek hale getirmek için tasarlandığını söyledi. Şirket konuya dair duyurusunda "Nissan, performansını iyileştirmek ve pazardaki değişikliklere hızla uyum sağlayabilen daha yalın, daha dayanıklı bir işletme yaratmak için küresel olarak acil önlemler alıyor" ifadelerine yer verdi.

Nissan, Ekim- Aralık mali sonuçlarını 13 Şubat'ta yayınlamaya hazırlanıyor. Nissan hisseleri, ABD planlarıyla ilgili raporların ortaya çıkmasının ardından Tokyo borsasında yüzde 2 yükseldi.