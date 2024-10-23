Otomotiv İhracatı 37 Milyar Doları Bulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv İhracatı 37 Milyar Doları Bulacak

Otomotiv İhracatı 37 Milyar Doları Bulacak

OİB Başkanı Baran Çelik, 2023'te otomotiv sektörünün 37 milyar dolara yakın ihracat yapacağını duyurdu.

23.10.2024 19:48
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, sektör olarak yılı, 37 milyar dolara yakın ihracatla kapatacaklarını belirtti.

OİB tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreni, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirildi.

Çelik, törende yaptığı konuşmada, sektörlerinin son 17 yılda ihracat şampiyonu olduğunu, istihdam ve katma değerde pek çok yönden ülke ekonomisine büyük katkılar sağladıklarını söyledi.

Türkiye ihracatının zaman zaman yüzde 20'sine yakınını tek başına gerçekleştiren bir sektör olduklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Otomotiv endüstrisi ve imalat sanayisi, yaşadığı zorluklara rağmen 2024 yılını ihracatta bir rekorla kapatacak. Aslında bu yıla başlarken ihracat hedefimizi 39 milyar dolar koymuştuk. Ama bildiğiniz gibi ülkemizde enflasyonla mücadele sürecinde özellikle ihracatın rekabetçiliği etkileyen bir para politikası yoğun bir şekilde, haklı olarak uygulanıyor. Bunun sonucunda da istediğimiz ihracat büyümesine, sıçramasına ulaşamadık. Her şeye rağmen geçtiğimiz yıl 35 milyar dolarla kapattığımız ihracatımızı 37 milyar dolara yakın bir seviyeyle, yine Türkiye'nin en önünde birinci sırada kapatacağız."

Çelik, geçtiğimiz yıl 1,47 milyon araç ürettiklerini bunların da yüzde 75'ini ihraç ettiklerini, bugün yüksek üretim kalitesiyle tüm dünyaya ihracat yapabilen kapasitede ve seviyede olduklarını bildirdi.

"Artan bir kalite bilinci var"

Üretimde yerlilik oranlarının kimi araç gruplarında yüzde 80'leri bulduğunu bildiren Çelik, "Bu da dış ticaret fazlası veren bir sektör olmamızda çok önemli bir nokta. 2024 yılının ilk 6 ayında Çin araçlarının Türkiye'ye girişiyle bu rakam birazcık zorlansa da hala dış ticaret fazlası vermeye çok yakınız. Sektörümüzde gün geçtikçe artan bir kalite bilinci var. Endüstri ana ve tedarik sanayimiz kalite açısından dünyanın pek çok ülkesinin önünde." dedi.

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da yenilikçi fikirlere, alışılmışın dışında çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, bu yıl yarışmada ilk 5'e giren projelere 3 milyon liralık ödül vereceklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar ise otomotiv endüstrisinin AR-GE, tasarım ve yenilikçilik alanında her zaman öncü konumda olduğunu söyledi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yarışmayı ilk olarak öğrencilerinden duyduğunu, onları yarışmaya gönderdiğini, oradan da öğrencilerinin birincilikle döndüğünü aktardı.

Konuşmaların ardından, "Şehir İçi Ulaşımın Geleceği" ve Şehir İçi Hareketlilik Sistemlerinde Regülasyonlar" panelleri gerçekleştirildi.

Sonrasında dereceye giren Pomeco, Fire-Stopper, BBA VTOL, Digiforming ve Genoride projelerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Baran Çelik, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, İhracat, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv İhracatı 37 Milyar Doları Bulacak - Son Dakika

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