Otomotiv İhracatı Mayıs'ta 3.3 Milyar Dolar

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi, 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Mayıs ayında oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 33,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Türkiye ihracatının yüzde 83,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, söz konusu ayda 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,2'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 11 azalışla 2,8 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 düşüşle 501,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 7,4 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde parite, ihracata 347 milyon dolarlık katkı verdi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1-31 Mayıs (Bin dolar) Son 12 aylık SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim Pay (2026) (yüzde) 2024-2025 2025-2026 Değişim Pay (2026) (yüzde) I. TARIM 3.099.840 2.757.911 -11,0 14,2 36.127.395 36.297.981 0,5 15,2 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.042.724 1.872.610 -8,3 9,6 24.493.853 24.359.039 -0,6 10,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.055.855 911.386 -13,7 4,7 12.082.239 11.995.896 -0,7 5,0 Yaş Meyve ve Sebze 282.675 322.594 14,1 1,7 3.432.187 4.171.362 21,5 1,7 Meyve Sebze Mamulleri 219.783 191.052 -13,1 1,0 2.652.305 2.516.141 -5,1 1,1 Kuru Meyve ve Mamulleri 140.798 99.086 -29,6 0,5 1.853.001 1.632.587 -11,9 0,7 Fındık ve Mamulleri 183.702 212.659 15,8 1,1 2.647.043 2.409.905 -9,0 1,0 Zeytin ve Zeytinyağı 46.382 30.681 -33,9 0,2 677.718 424.582 -37,4 0,2 Tütün 99.877 92.340 -7,5 0,5 1.001.908 1.049.536 4,8 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 13.651 12.811 -6,2 0,1 147.454 159.030 7,9 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 335.126 292.725 -12,7 1,5 3.761.710 4.129.354 9,8 1,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 335.126 292.725 -12,7 1,5 3.761.710 4.129.354 9,8 1,7 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 721.991 592.576 -17,9 3,0 7.871.832 7.809.588 -0,8 3,3 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 721.991 592.576 -17,9 3,0 7.871.832 7.809.588 -0,8 3,3 II. SANAYİ 17.895.367 16.183.554 -9,6 83,2 187.420.075 195.566.506 4,3 82,0 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.210.147 1.027.055 -15,1 5,3 13.856.018 13.392.002 -3,3 5,6 Tekstil ve Ham maddeleri 852.173 741.192 -13,0 3,8 9.559.761 9.233.102 -3,4 3,9 Deri ve Deri Mamulleri 124.003 104.159 -16,0 0,5 1.501.755 1.392.395 -7,3 0,6 Halı 233.971 181.704 -22,3 0,9 2.794.502 2.766.505 -1,0 1,2 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.786.899 2.978.793 6,9 15,3 30.320.217 32.569.809 7,4 13,7 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.786.899 2.978.793 6,9 15,3 30.320.217 32.569.809 7,4 13,7 C. SANAYİ MAMULLERİ 13.898.321 12.177.707 -12,4 62,6 143.243.841 149.604.695 4,4 62,7 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.514.398 1.288.586 -14,9 6,6 17.432.436 16.453.515 -5,6 6,9 Otomotiv Endüstrisi 3.942.322 3.263.982 -17,2 16,8 38.692.002 41.955.352 8,4 17,6 Gemi, Yat ve Hizmetleri 367.052 349.626 -4,7 1,8 2.035.590 2.701.196 32,7 1,1 Elektrik ve Elektronik 1.672.887 1.483.082 -11,3 7,6 17.068.552 18.150.743 6,3 7,6 Makine ve Aksamları 1.006.630 838.411 -16,7 4,3 10.883.442 11.323.529 4,0 4,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.234.409 1.177.464 -4,6 6,1 12.786.252 13.604.163 6,4 5,7 Çelik 1.496.071 1.425.971 -4,7 7,3 16.347.770 16.364.387 0,1 6,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 413.257 362.667 -12,2 1,9 4.314.493 4.497.130 4,2 1,9 Mücevher 853.335 444.141 -48,0 2,3 9.019.121 6.410.236 -28,9 2,7 Savunma ve Havacılık Sanayii 740.976 992.230 33,9 5,1 7.399.104 10.885.861 47,1 4,6 İklimlendirme Sanayii 656.984 551.548 -16,0 2,8 7.265.079 7.258.583 -0,1 3,0 III. MADENCİLİK 531.051 501.873 -5,5 2,6 5.972.686 6.580.007 10,2 2,8 Madencilik Ürünleri 531.051 501.873 -5,5 2,6 5.972.686 6.580.007 10,2 2,8 T O P L A M (TİM*) 21.526.258 19.443.338 -9,7 100,0 229.520.156 238.444.494 3,9 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.289.452 3.060.693 -7,0 13,6 35.933.179 35.090.594 -2,3 12,8 GENEL İHRACAT TOPLAMI 24.815.710 22.504.031 -9,3 100,0 265.453.335 273.535.088 3,0 100,0

Kaynak: AA