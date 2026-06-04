Otomotiv İhracatı Mayıs'ta 3.3 Milyar Dolar - Son Dakika
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Otomotiv İhracatı Mayıs'ta 3.3 Milyar Dolar

04.06.2026 13:03
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Türkiye'nin otomotiv sektörü, mayıs ayında 3.3 milyar dolarlık ihracatla lider konumda.

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi, 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Mayıs ayında oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 33,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Türkiye ihracatının yüzde 83,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, söz konusu ayda 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,2'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 11 azalışla 2,8 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 düşüşle 501,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 7,4 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde parite, ihracata 347 milyon dolarlık katkı verdi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1-31 Mayıs (Bin dolar)Son 12 aylık
SEKTÖRLER20252026DeğişimPay (2026) (yüzde)2024-20252025-2026DeğişimPay (2026) (yüzde)
I. TARIM3.099.8402.757.911-11,014,236.127.39536.297.9810,515,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.042.7241.872.610-8,39,624.493.85324.359.039-0,610,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.055.855911.386-13,74,712.082.23911.995.896-0,75,0
Yaş Meyve ve Sebze282.675322.59414,11,73.432.1874.171.36221,51,7
Meyve Sebze Mamulleri219.783191.052-13,11,02.652.3052.516.141-5,11,1
Kuru Meyve ve Mamulleri140.79899.086-29,60,51.853.0011.632.587-11,90,7
Fındık ve Mamulleri183.702212.65915,81,12.647.0432.409.905-9,01,0
Zeytin ve Zeytinyağı46.38230.681-33,90,2677.718424.582-37,40,2
Tütün99.87792.340-7,50,51.001.9081.049.5364,80,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri13.65112.811-6,20,1147.454159.0307,90,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER335.126292.725-12,71,53.761.7104.129.3549,81,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller335.126292.725-12,71,53.761.7104.129.3549,81,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ721.991592.576-17,93,07.871.8327.809.588-0,83,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri721.991592.576-17,93,07.871.8327.809.588-0,83,3
II. SANAYİ17.895.36716.183.554-9,683,2187.420.075195.566.5064,382,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.210.1471.027.055-15,15,313.856.01813.392.002-3,35,6
Tekstil ve Ham maddeleri852.173741.192-13,03,89.559.7619.233.102-3,43,9
Deri ve Deri Mamulleri124.003104.159-16,00,51.501.7551.392.395-7,30,6
Halı233.971181.704-22,30,92.794.5022.766.505-1,01,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.786.8992.978.7936,915,330.320.21732.569.8097,413,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.786.8992.978.7936,915,330.320.21732.569.8097,413,7
C. SANAYİ MAMULLERİ13.898.32112.177.707-12,462,6143.243.841149.604.6954,462,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.514.3981.288.586-14,96,617.432.43616.453.515-5,66,9
Otomotiv Endüstrisi3.942.3223.263.982-17,216,838.692.00241.955.3528,417,6
Gemi, Yat ve Hizmetleri367.052349.626-4,71,82.035.5902.701.19632,71,1
Elektrik ve Elektronik1.672.8871.483.082-11,37,617.068.55218.150.7436,37,6
Makine ve Aksamları1.006.630838.411-16,74,310.883.44211.323.5294,04,7
Demir ve Demir Dışı Metaller1.234.4091.177.464-4,66,112.786.25213.604.1636,45,7
Çelik1.496.0711.425.971-4,77,316.347.77016.364.3870,16,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri413.257362.667-12,21,94.314.4934.497.1304,21,9
Mücevher853.335444.141-48,02,39.019.1216.410.236-28,92,7
Savunma ve Havacılık Sanayii740.976992.23033,95,17.399.10410.885.86147,14,6
İklimlendirme Sanayii656.984551.548-16,02,87.265.0797.258.583-0,13,0
III. MADENCİLİK531.051501.873-5,52,65.972.6866.580.00710,22,8
Madencilik Ürünleri531.051501.873-5,52,65.972.6866.580.00710,22,8
T O P L A M (TİM*)21.526.25819.443.338-9,7100,0229.520.156238.444.4943,9100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.289.4523.060.693-7,013,635.933.17935.090.594-2,312,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI24.815.71022.504.031-9,3100,0265.453.335273.535.0883,0100,0

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv İhracatı Mayıs'ta 3.3 Milyar Dolar - Son Dakika

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