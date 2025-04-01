Otonom Tarım Robotu Bögü Seri Üretime Geçiyor

Ankara Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği tarladaki yabancı otları tanımlayıp ilaçlayan otonom tarım robotu "Bögü"nün TürkTraktör tarafından iki yıl içinde seri üretiminin yapılması planlanıyor.

Tarımda dijitalleşmenin önemi her geçen gün artarken, bu sektörde de yeni teknolojilere ihtiyaç duyuluyor.

Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu YASUN Takımı, AR-GE çalışmaları yürüterek tarımda dijitalleşmeye katkı sağlıyor.

Öğrencilerin geliştirdiği insansız otonom tarım robotu Bögü, görüntü işleme teknolojisiyle yabancı otlarla kültür bitkilerini ayırt edebiliyor.

Tarlada sadece yabancı otlara ilaç püskürten Bögü, bitkilere ve toprağa zarar vermeden tarım arazilerini koruyor. Ayrıca ilaç maliyetlerinin azaltılmasına da yardımcı oluyor.

"Dijitalleşmeyi sektöre yansıtıyoruz"

Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tarımda çok hızlı gelişmelerin yaşandığını ve akıllı tarım kavramının ortaya çıktığını söyledi.

Akıllı tarımda, sensörler, coğrafi bilgi sistemleri ve iklimin birlikte yönetildiğini anlatan Çolak, "Türkiye su fakiri bir ülke. Suyun çok akılcı kullanılması lazım. Tohumun, gübrenin, ilacın atılması da değişken miktarlarda uygulanması gereken bir şey. Bu da teknoloji gelişimini gerektiriyor. Bütün bunları bir arada yönetebilmek için çok sayıda dijital unsur devreye girmiş durumda. Veri yönetimi son derece önemli." diye konuştu.

Pancar ve havuç hasadından, ekim ve toprak işlemeye kadar birçok alanda makine geliştirdiklerini belirten Çolak, otonom makinelerle, sera ve tarla robotlarının da bu teknolojilere eklendiğini kaydetti.

Çolak, yeni tarım teknolojilerine ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Görüntü işleme teknikleri, veri yönetimi kaynaklı bulut sistemi, yapay zeka sistemleri, makine öğrenmesi, derin öğrenme, makine görüsü ve görüntü işleme teknikleriyle, ürün, hasat zamanı, rekolte, hastalık ve zararlı belirleme gibi işlemler tamamen elektronik gözlerle yapılıyor. Biz tarımda bu noktaya doğru gidiyoruz. Türkiye'de bizim alanımızda çalışan tüm akademisyenler, dünyadaki teknolojik gelişmeye ayak uydurmaya ve ülkemiz tarımını da bu şekilde modernize etmeye çalışıyor."

"Seri üretime geçecek"

Üniversite takımıyla 2022'de TEKNOFEST'e katıldıklarını ve bu etkinliğin kendilerine çok şey öğrettiğini dile getiren Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada YASUN Takımı'mızın Bögü makinesi görücüye çıktı. Bu araç, tarlada bitkiyi ve yabancı otu ayırt ederek, sadece yabancı otu ilaçlayan, ona ilaç püskürten bir sistem, görüntü işleme teknolojisi kullanılarak yarı otonom olarak geliştirildi. Daha sonra yapılan çalışmalarla beraber TürkTraktör firması bu projedeki 5 mezunumuzu istihdam ederek onlara özel bir AR-GE birimi kurdu. Bu özel AR-GE biriminde bu Bögü ile başlayan süreç artık bir tarla robotuna dönüştü. Firma kendi markasıyla iki yıl içerisinde seri üretime geçecek ve artık Türkiye tarımında bizim tarımsal alanlarımızda bu robotlar devreye girecek."

Çolak, hayvancılıkta da yem, süt sağım ve buzağı besleme robotları gibi çok sayıda cihazın devreye alındığını anlattı.

Meyve ağaçlarında tozlaşma sorununa karşı dronlarla tozlama yaptıklarını ifade eden Çolak, dron teknolojisinin dijitalleşmenin önemli bir ayağı olduğunu ve bu kameralarla arazide önemli veriler elde ettiklerini söyledi.

Çolak, bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST'te de boy göstereceklerine işaret ederek, "Bir grup öğrencimiz, çevre kontrol ve veri toplama sistemleriyle bu yıl TEKNOFEST'e katılıyor. Biz de akıllı sulama sistemleriyle katılıyoruz." dedi.

Öğrencilerin yeni projesi "Ekinazör"

Bir öğrenci ekibinin de "Ekinazör" adını verdikleri sistem üzerinde çalıştığını bildiren Çolak, "Burada ilaç püskürtme yok, çapa var. Bu çapa, yabancı otu görünce çok hızlı biçimde hareket ediyor. Yine görüntü işleme sistemi, makine öğrenmesi var. Yabancı otların hangileri olduğunu sistemin tanıyabilmesi lazım. Sistem, hızlı biçimde çapayla bitkiyi köküyle birlikte topraktan uzaklaştırıyor. Burada su yönetimi çok önemli. Su yönetimi konusunda akıllı sistem geliştirmeye çalışıyor öğrencilerim." ifadelerini kullandı.

Çolak, bu teknolojilerin geliştirilmesinde gençlere güvenerek, onlara her türlü imkanının sağlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada inovasyon ve akran eğitimi birimi kurduk. Dekanlığımız, rektörlüğümüz destekler veriyorlar ama yeterli değil. Daha fazlasını öğrencilerimiz bizlerin de desteğiyle sponsor aracılığıyla buluyor. Firmalarımıza sesleniyorum, bütün üniversitelerimizde benzer çalışmalar var, hepsine destek olsunlar. Gençlik gerçekten çok önemli, yazılım konusunda dünyayla rekabet edebileceğimiz zeki bir kitleye sahibiz. Devlet yönetimimizden de sektörümüze destek bekliyoruz. Tarıma da artık teknoloji damgasını vurdu."