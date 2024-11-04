OYAK İnşaat Avrupa'da Zirvede

Ekonomi

OYAK İnşaat, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards) üç kategoride zirvede yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine başladığı 1982'den itibaren güvenilirlik, kalite ve zamanında teslim ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren OYAK İnşaat, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde önemli başarıya imza attı.

OYAK İnşaat'ın İstanbul Maslak ve İzmir Mordoğan projeleri, "Konut Mülkiyeti" (Residential Property), "En İyi Yüksek Katlı Bina" (Residential High Rise Development) ve "Örnek Daire İç Mimari Tasarımı" (Residential Interior Show Home) kategorilerinde zirvenin sahibi oldu.

Ticari ve konut projelerinin değerlendirildiği Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde ödül kazanan projeler, 10 farklı coğrafi bölgede öne çıkan konut ve ticari projeleri geliştiren, tasarlayan veya danışmanlık yapan profesyonellerin ödüllendirildiği Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'ne (International Property Awards) katılma şansına da sahip oluyor.