OYAK, Steag Power'dan Hisse Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

OYAK, Steag Power'dan Hisse Aldı

04.07.2025 11:18
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OYAK, Almanya merkezli Steag Power GmbH'dan İSKEN Sugözü Enerji Santrali'nin %51 hissesini aldı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından OYAK, Almanya merkezli Steag Power GmbH'nin İSKEN Sugözü Enerji Santrali'ndeki yüzde 51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, jeopolitik risklerin arttığı ve enerji arz güvenliğinin belirleyici önem taşıdığı bir dönemde OYAK, bu hamleyle enerji sektöründeki yatırım portföyünü daha da güçlendirecek.

Almanya merkezli Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağlayan OYAK, böylece İSKEN-Sugözü Enerji Santrali'nde tam kontrol sahibi olacak.

Toplam 1360 megavat (MWe) kurulu güce sahip santral, Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 2,6'sını tek başına karşılıyor. Santrali, yılda yaklaşık 9 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli payı olan bu tesisin tamamının satın alınmasını, güncel jeopolitik gelişmeler ışığında enerji güvenliği açısından kritik bir kazanım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

İSKEN'deki satın almanın OYAK'ın uzun vadeli sürdürülebilir değer üretme vizyonunun somut yansıması olduğunu aktaran Erdem, "Yüksek kapasitesi ve sistemdeki baz yük rolüyle stratejik öneme sahip olan İSKEN'i yüzde 100 OYAK iştiraki haline getireceğiz. Bu satın almanın geri dönüş süresi 6,5 yıl olarak hesaplandı. Enerji sektöründe bu ölçekteki yatırımlar için oldukça kısa sayılabilecek bu süre, OYAK'ın finansal disiplini ve kaynak etkinliği ile stratejik kararlarının örtüştüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, OYAK'ın yenilenebilir enerji alanında da güçlü ve planlı bir dönüşüm stratejisi izlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 14 ilde, 25 farklı bölgede toplam 2200 MWp kurulu güce ulaşacak güneş enerjisi projelerimiz hızla ilerliyor. Tüm projelerin 2028 yılı sonuna kadar devreye alınarak tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar öncelikle OYAK şirketlerinin kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurgulandı. Amacımız, sürdürülebilir enerji arzını güvence altına alırken enerji maliyetlerini de optimize etmek. Yatırımlar tamamlandığında yıllık üretim kapasitemiz yaklaşık 3,5 milyon megavatsaat olacak. Böylece sadece enerji ihtiyacına değil, karbon salımının azaltılmasına da katkı sunarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedefleriyle örtüşen somut bir çevresel fayda yaratacak. Sorumlu büyüme anlayışıyla, iklim pozitif bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

OYAK Enerji Sektörü Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz da son yıllarda sürdürülebilir enerji yatırımları dahil OYAK'ın enerji sektöründeki faaliyetlerinin büyüme çizgisini sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Türkiye, Enerji, Güncel, Finans, Çevre, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK, Steag Power'dan Hisse Aldı - Son Dakika

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