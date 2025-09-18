Özbekistan, Avrasya Kalkınma Bankası'na Üye Oldu

Özbekistan, Avrasya Kalkınma Bankasına (EABR) üye oldu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin Avrasya Kalkınma Bankasına üyeliğini öngören kararnameyi imzaladı.

Buna göre, Özbekistan'ın üyelik için Avrasya Kalkınma Bankasına ait hisseleri satın alması amacıyla yapacağı ödemelerin takvimi de belirlendi. Ödemeler, bu yıl Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca, 2026 yılından itibaren de devlet bütçesinden tahsis edilecek.

Avrasya ülkelerindeki ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge ülkeleri arasında entegrasyonun pekiştirilmesi amacıyla Rusya ile Kazakistan tarafından 2006'da kurulan ve merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Avrasya Kalkınma Bankasına Tacikistan ve Ermenistan 2009'da, Belarus 2010'da, Kırgızistan ise 2011'de üye oldu.