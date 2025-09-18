Özbekistan, Avrasya Kalkınma Bankası'na Üye Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Özbekistan, Avrasya Kalkınma Bankası'na Üye Oldu

18.09.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Özbekistan'ın Avrasya Kalkınma Bankası'na üyeliğini imzaladı.

Özbekistan, Avrasya Kalkınma Bankasına (EABR) üye oldu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin Avrasya Kalkınma Bankasına üyeliğini öngören kararnameyi imzaladı.

Buna göre, Özbekistan'ın üyelik için Avrasya Kalkınma Bankasına ait hisseleri satın alması amacıyla yapacağı ödemelerin takvimi de belirlendi. Ödemeler, bu yıl Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca, 2026 yılından itibaren de devlet bütçesinden tahsis edilecek.

Avrasya ülkelerindeki ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge ülkeleri arasında entegrasyonun pekiştirilmesi amacıyla Rusya ile Kazakistan tarafından 2006'da kurulan ve merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Avrasya Kalkınma Bankasına Tacikistan ve Ermenistan 2009'da, Belarus 2010'da, Kırgızistan ise 2011'de üye oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Politika, Avrasya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özbekistan, Avrasya Kalkınma Bankası'na Üye Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:51. #7.13#
SON DAKİKA: Özbekistan, Avrasya Kalkınma Bankası'na Üye Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.