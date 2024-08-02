Özbekistan'da Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) Modeli Kurulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Özbekistan'da Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) Modeli Kurulacak

Özbekistan'da Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) modelinin kurulmasına rehberlik etmek amacıyla Türk heyeti ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, TARSİM heyeti ve Özbekistan yetkilileri arasında çalışma grubunun oluşturulması ve sistemin kurulması için yol haritası belirlendi.

02.08.2024 09:53
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Özbekistan'da Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) modelinin kurulmasına rehberlik etmek amacıyla harekete geçildi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Taşkesen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü Muhammet Faruk Aykut, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, TARSİM modelinin kurulmasına rehberlik etmek amacıyla Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette TARSİM heyeti, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı başkanlığında, Özbekistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İleriye Dönük Projeler Ajansı ve Özbekistan meclis görevlileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, TARSİM modelinin Özbekistan'da kurulabilmesi amacına yönelik olarak çalışma grubunun oluşturulması ve sistemin kurulması için izlenecek yol haritası belirlendi.

Kaynak: AA

Özbekistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özbekistan'da Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) Modeli Kurulacak - Son Dakika

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