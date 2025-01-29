Özel Okul Ücretlerine Tepki - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Okul Ücretlerine Tepki

Özel Okul Ücretlerine Tepki

Veliler, özel okul ücretlerindeki yüksek zamlara karşı Tüketiciler Derneği'ne başvurmalı.

29.01.2025 10:24
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Özel okul ücretlerine yapılan yüksek zamlar, velilerin bütçesini zorladı. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, "Velilerden kırtasiye, servis, yemek gibi hizmetler için ücret alınmak isteniyorsa buna karşı çıkılmalıdır. Bu durumlarda veliler şikayet için; il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Maddi zararların tanzimi için ise tüketici hakem heyetlerine başvurmalıdır" dedi.

Son dönemde özel okullardaki fiyat artışlarının yüksek olması velilerin tepkisini topladı. Özel okul yetkilileri fiyat artışlarını enflasyon ve maliyetlerdeki artış ile gerekçelendirirken, veliler fiyat artışının kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini savunuyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, özel okullardaki fahiş fiyatlarda velilerin izlemesi gereken yol hakkında bilgi verdi. Küçük, "Özel okullar, fiyat artışı yaparken yönetmelikte belirlenen kurallara bağlı kalmalıdır. Eğitim hizmeti dışındaki ücretlerde velilere zorlama yapılamaz. Velilerden kırtasiye, servis, yemek gibi hizmetler için ücret alınmak isteniyorsa buna karşı çıkılmalıdır. Bu durumlarda veliler şikayet için; il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurmalılar. Maddi zararların tanzimi için ise tüketici hakem heyetlerine başvurmalılar" ifadelerini kullandı.

Özel okul ücretlerine şikayetler artıyor

Hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artıştan sonra en çok şikayetin özel okul ücretleri konusunda yapıldığını aktaran Küçük, "Eğitim kurumlarının ticarethane gibi yönetilmemesi gerekiyor. Yüksek fiyatlar verip isteyen bu hizmeti alsın isteyen almasın yaklaşımı doğru değil. Eğitim hizmeti fırsat eşitliğine dayalı, toplumun her bireyine sürekli ve eşit sunulması gereken bir hizmettir. Ötekileştirici söylemleri doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilere ticari kar niyetiyle yaklaşılmamalı"

Özel okul ücretlerinin ve zam oranlarının Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine uygun olması gerektiğini belirten Küçük, "Ülkemizde özel okullar konusunda bir yol ayrımına gelindi. Son dönemde özel okullar, eğitim kurumu olmanın ötesinde bir ticaret işletmesi gibi hareket ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarının verdiği hizmetlere ilişkin her şeyi yönetmelikle belirlemiştir. Eğitim ücreti dışında kırtasiye, kitap, yemek, servis gibi giderler için alınmak istenen ücretler velilerin onayı olmadan alınamaz, bu konu yönetmelikle belirlenmiştir. Öğrencilere ticari kar niyetiyle yaklaşılmamalı" diye konuştu.

Küçük, "Eğitimde fırsat eşitliği ve standardın yükselmesi için özel okullar arasındaki fiyat farkına bir standart getirilmeli. Bazı özel okullar bunu istismar ediyor, velilerin mağduriyetine yol açıyor. Bu kapsamda özel okulları Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yasalara uymaya davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Levent Küçük, Ekonomi, Eğitim, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Okul Ücretlerine Tepki - Son Dakika

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