Hidroelektrik Santrali İhaleleri Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hidroelektrik Santrali İhaleleri Onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışının da aralarında bulunduğu üç ihaleye onay verdi. İlgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Satışa onay verilen taşınmazlar ve teklifleri de belirlendi.

10.09.2024 09:16
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışının da aralarında bulunduğu üç ihaleye onay verdi.

Başkanlığın konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 132 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 223 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Halis Özcan'a satışı uygun bulundu.

Holdinge ait Mardin'in Artuklu ilçesindeki 87,03 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ise 3 milyon 235 bin lira bedelle Halil İbrahim Uğurlu'ya satışı onaylandı.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların 32 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Bülsa Enerji İnşaat Taahhüt Plastik Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satışına da onay verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hidroelektrik Santrali İhaleleri Onaylandı - Son Dakika

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