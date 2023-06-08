28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından yükselişe geçen dolar/TL, bugüne kadar yüzde 17'lik artış gösterdi.
Neredeyse her gün rekor tazeleyen dolardaki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Özgür Demirtaş, ekonomi kurmaylarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Dolar/TL'nin ekonominin iyi olduğu algısını oturtmak için gerçekte olduğu değerin altında tutulması ve baskılanmasının büyük hata olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bırakın ilk anda bi 25'e gitsin. Sonra da neden bunların olduğunun muhakemesini doğru yapıp problem çözülsün" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Ekonomist Özgür Demirtaş'tan dolar çağrısı: Bırakın ilk anda bir 25'e gitsin, sonra oturup problemi çözün - Son Dakika