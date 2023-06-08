Ekonomist Özgür Demirtaş'tan dolar çağrısı: Bırakın ilk anda bir 25'e gitsin, sonra oturup problemi çözün - Son Dakika
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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan dolar çağrısı: Bırakın ilk anda bir 25'e gitsin, sonra oturup problemi çözün

08.06.2023 11:03

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından yükselişe geçen dolar/TL, bugüne kadar yüzde 17'lik artış gösterdi. Ekonomist Özgür Demirtaş, ekonomi kurmaylarına doların yükselişiyle ilgili bir çağrıda bulundu ve doların gerçek değerinin altında tutulmasının büyük bir hata olduğunu ifade etti.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından yükselişe geçen dolar/TL, bugüne kadar yüzde 17'lik artış gösterdi.

EKONOMİ KURMAYLARINA ÇAĞRI

Neredeyse her gün rekor tazeleyen dolardaki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Özgür Demirtaş, ekonomi kurmaylarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"MUHAKEMESİNİ DOĞRU YAPIP PROBLEMİ ÇÖZÜN"

Dolar/TL'nin ekonominin iyi olduğu algısını oturtmak için gerçekte olduğu değerin altında tutulması ve baskılanmasının büyük hata olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bırakın ilk anda bi 25'e gitsin. Sonra da neden bunların olduğunun muhakemesini doğru yapıp problem çözülsün" dedi.

YORUMLAR (3)
  • Ramazan Uslu: Kadronun suçu yok abd,israil ve fetoculer yaptı yoksa ehonomi çok iyi nebati gitmemesi lazımdı iyi yönetiyordu :) Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: damat vardı ya, hani millet dolara hücum edince " alın alın dolar 10-15 liraya çıkacak ya" diyordu...kulağı çınlasın... Cevap Yaz 85 10 Yayından Kaldır
  • new world: yine dış güçlerin oyunu bu dolar Cevap Yaz 62 39 Yayından Kaldır
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Özgür Demirtaş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Özgür Demirtaş'tan dolar çağrısı: Bırakın ilk anda bir 25'e gitsin, sonra oturup problemi çözün - Son Dakika


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