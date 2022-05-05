Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu - Son Dakika
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Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu

05.05.2022 14:57
Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu

TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları ekonomistlerin eleştirilerini de beraberinde getirdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Geçmiş olsun! Yıllık enflasyon yüzde 156. Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları yüzde 69,97 olarak açıklanarak beklentilerin üzerine çıktı. Dün, yaz-sonbahar aylarında asgari ücrete zam beklediğini ancak mevcut enflasyonda yapılacak zammın bir anlamı olmayacağını vurgulayan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, nisan ayı rakamlarına tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu

"GEÇMİŞ OLSUN!" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Sözcü'de yer alan haberde yer alan bilgilere göre Enflasyon Araştırma Grubu yaptığı açıklamada, tüketici fiyatlarının nisanda aylık yüzde 8,68, yıllık yüzde 156,86 oranında artış gösterdiğini duyurdu.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ENAG'ın açıkladığı verileri baz alarak, "Geçmiş olsun! Yıllık enflasyon yüzde 156. Yanlış okumadınız yüzde 156! Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu"değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu

MAHFİ EĞİLMEZ DE TEPKİLİ: DEMEK Kİ FAİZİ BİRAZ DAHA DÜŞÜRMEK GEREKECEK

Hazine eksi Müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez de, sosyal medya hesabından yaptığı kinayeli açıklamada "Yıllık enflasyon yüzde 70'e dayandı. Demek ki faizi biraz daha düşürmek gerekecek" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon neticedir" tezine gönderme yapan Eğilmez, daha önceki yazılarında bu iddiayı bilim dışı olarak nitelemiş ve kendi bloğunda şöyle yazmıştı:

"Bilimsel gerçekler yüksek faizin yüksek enflasyonun sonucu olduğunu gösterdiği halde bunun tersinin geçerli olduğunu, yani yüksek enflasyonun yüksek faizin sonucu olduğunu iddia edenler var. İddia etmekle kalmıyor kanıtlamaya ve Merkez Bankası'nın faizini düşürerek enflasyonu düşürmeye uğraşıyorlar."

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Faiz gözünüzü doyursun.Ne kadar Faiz müptelası insanlar var ya.Bütün ekonomi bilgileri faiz üzerine.Çünkü okutanlar onlara öyle belletmiş. Cevap Yaz 4 16 Yayından Kaldır
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Özgür Demirtaş, Enflasyon, TÜİK, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu - Son Dakika


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