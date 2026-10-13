Panama bayraklı MSC Divina, Kuşadası'ndan Marmaris'e 3 bin 749 turist getirdi - Son Dakika
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Panama bayraklı MSC Divina, Kuşadası'ndan Marmaris'e 3 bin 749 turist getirdi

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Panama bayraklı MSC Divina, Kuşadası\'ndan Marmaris\'e 3 bin 749 turist getirdi
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Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeriyle Marmaris'e 3 bin 749 turist geldi. Aydın Kuşadası'ndan gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı; turistler Çarşı ve Kaleiçi'ni gezdi, bazıları Dalyan'daki Kaunos Antik Kenti'ne gitti.

Muğla'nın Marmaris ilçesine Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 3 bin 749 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 3 bin 749 yolcu ve 1276 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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