Papara, Yiğit Satılmaz ile Hazine Yönetimini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Papara, Yiğit Satılmaz ile Hazine Yönetimini Güçlendiriyor

Papara, Yiğit Satılmaz ile Hazine Yönetimini Güçlendiriyor

Papara, Yiğit Satılmaz'ı Chief Treasurer olarak atayarak finansal yönetimi güçlendirmeyi hedefliyor.

09.12.2024 09:48
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Papara, teknoloji odaklı çözümlerle kullanıcılarına yenilikçi hizmetler sunmaya devam ederken, finansal yönetim süreçlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Finansal teknolojiler dünyasında öncü bir rol üstlenen Papara, güçlü liderlik ekibini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yiğit Satılmaz, Chief Treasurer rolünde Papara Holding çatısı altındaki bütün şirketlerin hazine yönetiminden sorumlu olacak.

Yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında Princeton Üniversitesi'nden mezun olan Yiğit Satılmaz, kariyerine JP Morgan Londra Hazine Bölümünde trader olarak başladı. Ardından JP Morgan New York'ta trader olarak görev aldı. 2012 yılında ING Türkiye bünyesine katılarak, Hazine Satış Bölüm Müdürü, Hazine Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü, ve Finansal Kurumlar Grup Müdürü olarak önemli projelere liderlik eden Satılmaz, 2018-2019 yılları arasında ise ING Londra'da uluslararası görevler üstlendi. Global deneyimi ardından Türkiye'ye dönerek ING Türkiye Hazine Grubundan Sorumlu Grup Müdürü pozisyonunda yer aldı. Son olarak 2020-2024 yılları arasında Türkiye Finans'ta Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak kritik görevlerde bulunan Satılmaz, finans sektöründe 16 yılı aşkın süre deneyime sahip.

2024 Aralık itibarıyla Papara'ya katılan Satılmaz, Papara Holding'in hızla büyüyen ve genişleyen finansal hizmet portföyüne stratejik katkılar sunarak, uluslararası deneyimi ile holdingin hazine yönetimi süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papara, Yiğit Satılmaz ile Hazine Yönetimini Güçlendiriyor - Son Dakika

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