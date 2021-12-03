Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan "güvenlikli analitik" raporu

Geode'nin uzman desteğiyle Kaspersky ve Cigref'in eş başkanlığını yaptığı Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6, bilgi teknolojisi tedarik zinciri güvenliğini artırmak için somut araçlar sunan analitik raporunu sundu.

Kaspersky açıklamasına göre, 6 aylık uluslararası çok paydaşlı tartışmaların ardından, 2021 Paris Barış Forumu için ortak çalışma yayınlandı.

Çalışma Grubu 6 (ÇG6), Paris Siber Uzayda Güven ve Güvenlik Çağrısının bir parçası olarak Mart 2021'de başlatıldı ve farklı hükümetleri, endüstrileri, akademiyi ve sivil toplumu temsil eden 30'dan fazla üyeyi bir araya getirdi. WG6, Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT) tedarik zinciri güvenliğine ve BİT ürün ve hizmetlerinin güvenliği için ilgili çerçeveler, önlemler ve iyi uygulamalar geliştirmeye odaklanıyor.

Kaspersky ve büyük Fransız şirketleri ve kamu idarelerinin dijital birliği Cigref, veri dünyasının jeopolitiğine odaklanan bir araştırma merkezi olan Geode'nin de uzman desteğiyle, gerekli politikaları sağlayarak bu alandaki bilgi ve uygulama boşluğunu kapatmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Böylece daha güçlü bilgi teknolojisi tedarik zinciri güvenliği için üreticiler ve endüstri birlikte somut öneriler ortaya koydu.

WG6, çalışmalarını Şubat 2021'de yayınlanan "Ürünlerin dijital güvenliğini artırma" konulu raporunda Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından oluşturulan mevcut ilke ve tavsiyelere dayandırıyor.

WG6'nın raporu, pragmatik eylem alanlarını içeren bir matris oluşturuyor ve aktörlerin bilgi teknolojisi tedarik zincirleri boyunca güvenli pozitif ekonomik etkiler oluşturmak için atabilecekleri adımları gösteriyor. Bu matris, düzenleyici kurumlar, uluslararası kuruluşlar, arz ve talep aktörleri dahil olmak üzere tüm paydaşların ihtiyaç duyduğu katkı ve eylem alanlarını kapsıyor. Rapor ayrıca mevcut çerçevelerin haritalanmasını sağlarken hem iyi uygulamaları hem de politika boşluklarını tanımlıyor.

WG6 ayrıca ortaya çıkan ulusal düzenlemeler ve endüstri yaklaşımları arasında uyumun sağlanması, modern bilgi teknolojisi ürün ve hizmetlerinde daha güçlü güvenlik için teşvikler oluşturulması ve kamu ve özel sektör tarafından bilgi teknolojisi tedarik zinciri şeffaflığının daha da artırılması üzerinde duruyor.

"Misyonumuz, daha güvenli bir dijital dünya için ilham vermek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, Paris Çağrısı destekçileriyle ve daha fazlasıyla ortak çabalarının sonuçlarını paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Küresel bir teknoloji şirketi olarak misyonumuz, topluluğumuza sürdürülebilir ve en etkili şekilde daha güvenli bir dijital dünya inşa etmeleri için ilham vermek ve siber güvenliği artırmak için kullanabilecekleri araçlar hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Paris Çağrısı Cigref temsilcisi Arnaud Coustilliere de "Bizi bir tür kaosa götürebilecek siber saldırılar ve özellikle tedarik zinciri saldırılarındaki endişe verici artış karşısında, Cigref tarafından koordine edilen dijital tedarik zincirini güvence altına alma çalışma grubumuz, Kaspersky ve Geode, dahil tüm katılımcıların çeşitliliği göz önüne alındığında zengin ve aydınlatıcı oldu. Çok sayıda girişimi incelediğimizde çok sayıda parçalanma olduğunu gördük. Özellikle küresel güvenlik standartları eylem alanlarına ilişkin matris, bu alanı yalnızca devletlerin değil, aynı zamanda ve giderek artan bir şekilde dijital hizmetler sunan büyük yayıncıların ve özel aktörlerin de daha güvenli hale getirmesi gerektiğini ve sorumlulukları olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.