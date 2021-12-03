Üye Girişi
Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan "güvenlikli analitik" raporu - Son Dakika

Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan "güvenlikli analitik" raporu

03.12.2021 11:35
Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan "güvenlikli analitik" raporu

Geode'nin uzman desteğiyle Kaspersky ve Cigref'in eş başkanlığını yaptığı Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6, bilgi teknolojisi tedarik zinciri güvenliğini artırmak için somut araçlar sunan analitik raporunu sundu.

Geode'nin uzman desteğiyle Kaspersky ve Cigref'in eş başkanlığını yaptığı Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6, bilgi teknolojisi tedarik zinciri güvenliğini artırmak için somut araçlar sunan analitik raporunu sundu.

Kaspersky açıklamasına göre, 6 aylık uluslararası çok paydaşlı tartışmaların ardından, 2021 Paris Barış Forumu için ortak çalışma yayınlandı.

Çalışma Grubu 6 (ÇG6), Paris Siber Uzayda Güven ve Güvenlik Çağrısının bir parçası olarak Mart 2021'de başlatıldı ve farklı hükümetleri, endüstrileri, akademiyi ve sivil toplumu temsil eden 30'dan fazla üyeyi bir araya getirdi. WG6, Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT) tedarik zinciri güvenliğine ve BİT ürün ve hizmetlerinin güvenliği için ilgili çerçeveler, önlemler ve iyi uygulamalar geliştirmeye odaklanıyor.

Kaspersky ve büyük Fransız şirketleri ve kamu idarelerinin dijital birliği Cigref, veri dünyasının jeopolitiğine odaklanan bir araştırma merkezi olan Geode'nin de uzman desteğiyle, gerekli politikaları sağlayarak bu alandaki bilgi ve uygulama boşluğunu kapatmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Böylece daha güçlü bilgi teknolojisi tedarik zinciri güvenliği için üreticiler ve endüstri birlikte somut öneriler ortaya koydu.

WG6, çalışmalarını Şubat 2021'de yayınlanan "Ürünlerin dijital güvenliğini artırma" konulu raporunda Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından oluşturulan mevcut ilke ve tavsiyelere dayandırıyor.

WG6'nın raporu, pragmatik eylem alanlarını içeren bir matris oluşturuyor ve aktörlerin bilgi teknolojisi tedarik zincirleri boyunca güvenli pozitif ekonomik etkiler oluşturmak için atabilecekleri adımları gösteriyor. Bu matris, düzenleyici kurumlar, uluslararası kuruluşlar, arz ve talep aktörleri dahil olmak üzere tüm paydaşların ihtiyaç duyduğu katkı ve eylem alanlarını kapsıyor. Rapor ayrıca mevcut çerçevelerin haritalanmasını sağlarken hem iyi uygulamaları hem de politika boşluklarını tanımlıyor.

WG6 ayrıca ortaya çıkan ulusal düzenlemeler ve endüstri yaklaşımları arasında uyumun sağlanması, modern bilgi teknolojisi ürün ve hizmetlerinde daha güçlü güvenlik için teşvikler oluşturulması ve kamu ve özel sektör tarafından bilgi teknolojisi tedarik zinciri şeffaflığının daha da artırılması üzerinde duruyor.

"Misyonumuz, daha güvenli bir dijital dünya için ilham vermek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, Paris Çağrısı destekçileriyle ve daha fazlasıyla ortak çabalarının sonuçlarını paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Küresel bir teknoloji şirketi olarak misyonumuz, topluluğumuza sürdürülebilir ve en etkili şekilde daha güvenli bir dijital dünya inşa etmeleri için ilham vermek ve siber güvenliği artırmak için kullanabilecekleri araçlar hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Paris Çağrısı Cigref temsilcisi Arnaud Coustilliere de "Bizi bir tür kaosa götürebilecek siber saldırılar ve özellikle tedarik zinciri saldırılarındaki endişe verici artış karşısında, Cigref tarafından koordine edilen dijital tedarik zincirini güvence altına alma çalışma grubumuz, Kaspersky ve Geode, dahil tüm katılımcıların çeşitliliği göz önüne alındığında zengin ve aydınlatıcı oldu. Çok sayıda girişimi incelediğimizde çok sayıda parçalanma olduğunu gördük. Özellikle küresel güvenlik standartları eylem alanlarına ilişkin matris, bu alanı yalnızca devletlerin değil, aynı zamanda ve giderek artan bir şekilde dijital hizmetler sunan büyük yayıncıların ve özel aktörlerin de daha güvenli hale getirmesi gerektiğini ve sorumlulukları olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky, Paris, Mart, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan 'güvenlikli analitik' raporu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi 12:32 Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor

Son Dakika Haberleri
12:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
12:03 Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık
11:56 Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!
11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu         
12:48
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Salıncaktan düşüp ölen gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Şaka yapıyor sanmışlar Salıncaktan düşüp ölen gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Şaka yapıyor sanmışlar         
11:28
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 13:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan "güvenlikli analitik" raporu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement