Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Böylece pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı da değişmiş oldu.

27.11.2024 10:22  Güncelleme: 10:42
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Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı ile birlikte 2025 yılında uygulanacak pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı da değişmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport bedelleri ve yurt dışı çıkış harçları şöyle olacak:

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

- 6 aya kadar: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)

- 1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)

- 2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)

- 3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)

- 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Turizm, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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