Patates ekimi kayıt altına alınacak - Son Dakika
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Patates ekimi kayıt altına alınacak

24.02.2022 14:47
Patates ekimi kayıt altına alınacak

Türkiye'nin üretimde birinci olduğu patates ekimi kayıt altına alınacak.

Türkiye'nin üretimde birinci olduğu patates ekimi kayıt altına alınacak. Çiftçiler, kaç dekar patates ekim yapacağını Tarım İl Müdürlüğüne bildirecek.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, ticari amaçla patates üretimlerinde kayıt yaptırdıktan sonra patates ekimi yapılacağını belirterek, çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları ve kayıt numarası almalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Kenar, "29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Amacı Patateslerin izlenebilirliği Hakkında Yönetmelik gereği ticari amaçla patates üretimini, ihracatını, depolanmasını yapacak olan üreticilerin kayıtlı olduğu il veya ilçe müdürlüklerinden izin alarak, başvurdukları yıl için ÇKS'ye kayıtlı olarak bilgilerini güncellemek zorundadırlar" ifadelerini kullandı.

Kenar, "İlimizde patates yetiştirmek isteyen üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için patates ekimi yapılmadan önce mutlaka İl ve İlçe müdürlüklerimize gelerek gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları ve kayıt numarası almaları son derece önemlidir. Patates ekiminden sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılarak kayıt işlemi yapılmayacaktır. Ayrıca yapılan kayıtsız üretimin tespit edilmesi durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yasal işlemlerin uygulanması zorunlu hale gelecektir. Üreticilerimizin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica ederim" dedi. - NİĞDE

Patates ekimi kayıt altına alınacak
Patates ekimi kayıt altına alınacak

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Türkiye, Niğde, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Patates ekimi kayıt altına alınacak - Son Dakika


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