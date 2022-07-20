Patates, önümüzdeki süreçte cep yakacak! Tarla çıkış fiyatları çiftçiyi memnun ediyor - Son Dakika
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Patates, önümüzdeki süreçte cep yakacak! Tarla çıkış fiyatları çiftçiyi memnun ediyor

20.07.2022 12:10

Yaz aylarının gelmesiyle topraktan gelen mahsuller bollaşsa da patates fiyatları yükselişine devam edecek. Bursa'da tarladan çıkan taze patatesin kilosu 7,5 liradan satılırken Bursa Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çiftçilerin söz konusu fiyatlardan oldukça memnun olduğunu belirtti. Tüketicinin ödeyeceği fiyatın doğal olara artacağını vurgulayan Çelik, "Tarlada bu fiyatlar olunca tüketicinin 12-13 liradan aşağıya yiyemeyeceğini buradan anlıyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen 1 yılda fahiş bir şekilde artan sebze-meyve fiyatları, vatandaşın alım gücünü bir hayli etkiledi. Yeni dönemde fiyatların inmesini bekleyenlere Bursa Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik'ten kötü haber geldi. Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde hasadı yapılan patates tarlasında incelemede bulunan Çelik, tarlada 7,5 liraya alıcı bulan patatesi, tüketicinin ise 12-13 liradan aşağıya yiyemeyeceğini duyurdu.

Patates hasadı başladı! Tarla satış fiyatı buysa tüketicinin vay haline

"KAZANDIRMADIĞINDA ÇİFTÇİYİ MÜTHİŞ ZARARA UĞRATIYOR"

İncelemenin ardından açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi, burası hatırı sayılır derece patates ekilen bir bölgeydi. Bu uzun yıllar devam etti. Özellikle son 5 yıldır azala azala 3 bin dekara kadar düştü. Bunun da sebebi patatesin bir sene para kazandırıp, bir sene kazandırmaması. Tabi ki patates para kazandırmadığında maliyetleri yüksek olduğu için çiftçiyi müthiş bir zarara uğratıyor. Onun için çiftçimiz sözleşmeli patates ekimine yöneldi. Şu anda yüzde 70'i sözleşmeli, yüzde 30'u ise bireysel ekim yapıyor" dedi.

Patates hasadı başladı! Tarla satış fiyatı buysa tüketicinin vay haline

TÜKETİCİ 12-13 LİRADAN AŞAĞIYA YİYEMEYECEK

Patatesin tarlada 7,5 liraya alıcı bulduğunu, tüketicinin ise 12-13 liradan aşağıya yiyemeyeceğini ifade eden Çelik, " İnegöl'de ÇKS'ye kayıtlı olarak 3 bin dekar patates ekimi var. Kayıt dışı da bin dekar var. Dönümünden 3 ton ürün alınıyor. Önceki yıllarda 4-4,5 tonlara kadar çıkmıştı. Bu sene yağmurların sürekli devam etmesi, güneşin olmamasından dolayı dekar başına 1 ton verim düşüklüğü söz konusu. Toplam da 4 bin dekar alanda 12 bin ton civarından bir ürün alınması bekleniyor. Çiftçimiz fiyatlardan memnun. Şu anda çiftçimiz kilosunu 7,5 liradan veriyor. Tarlada bu fiyatlar olunca tüketicinin 12-13 liradan aşağıya yiyemeyeceğini buradan anlıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sezai Çelik, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Patates, önümüzdeki süreçte cep yakacak! Tarla çıkış fiyatları çiftçiyi memnun ediyor - Son Dakika

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