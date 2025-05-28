Patates Rekoltesi Dondan Etkilendi - Son Dakika
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Ekonomi

Patates Rekoltesi Dondan Etkilendi

28.05.2025 11:10
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Zirai don nedeniyle Adana'da patates rekoltesi 2 tona düştü, çiftçiler destek talep ediyor.

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, bölgede 70 bin dekar alanda yetiştirilen patates için bu yıl dekar başına beklenen 3-3,5 ton rekoltenin, zirai don zararından kaynaklı 2 tona düştüğünü belirterek, Biz çiftçiler olarak tarımsal üretimin sürekliliği için destekleme istiyoruz. Bunun için de yalnızca mazot ve gübredeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını istiyoruz dedi.

Kentte yaklaşık 70 bin dekar alana ekilen patates hasadının son günleri yaklaştı. Traktörlerle topraktan sökülen patatesler sabah saat 05.00'te tarlaya giren işçiler tarafından akşam saatlerine kadar büyük bir emekle toplanıyor. Yakın şehirler için kasalara, uzak mesafeler için ise çuvallara konulup TIR'lara yüklenen patates, buradan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

ZİRAİ DONDAN ETKİLENDİ

Hasat çalışmalarını inceleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, "Bölgemizde patates ekim alanı yaklaşık 70 bin dekar ancak şubat ayında başlayan don olaylarından kaynaklı 65 bin dekar hasat edilebildi. Çünkü don olayı bazı bölgelerde çok şiddetli yaşandığından ekilen patateste hasat edilemeyecek bir alan gelişti. Ekilen alanlardan ise 140-150 bin ton civarında rekolte var. Bu da tamamen soğuğun zararıdır. Normalde dekara 3-3,5 ton rekolte beklenirken soğuk zararından dolayı 2 ton civarında hasat yapıldı. Bölgemizde mart sonu gibi erkenci patatesle birlikte hasat başlar ama yine zirai dondan dolayı hasat 20-25 gün kadar gecikti. Şu anda hasadın sonuna yaklaşıldı. Tarlada boyutlarına göre küçük boylar 10-12 liradan başlayıp büyük boylar 22-23 liradan satılıyor. Ortalama fiyatı 20 TL. Biz çiftçiler olarak tarımsal üretimin sürekliliği için destekleme istiyoruz. Bunun için de yalnızca mazot ve gübredeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

TARLADA 10-12 LİRADAN SATILIYOR

Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi'nde 35 dönüm alanda patates üreten çiftçi Şerif Şen bu sene patatesin 3 kez zirai don olayından etkilendiğini belirterek, "Patates bu sene dondan etkilendi ve ürün alamadık. Dolayısıyla patates şu an tarlada 20-25 lira bandından satılması gerekirken 10-12 lira aralığında satıyoruz. Bu rakamlar maliyetinin altında ve satışlar ağırlaştı. Marketler bizi mahvetti. Çünkü haftadan haftaya fiyat belirleyip halcinin ve manavın önünü kesiyor" diye konuştu. Recep Tunç ise bu sene patateste verimin düştüğünü dile getirerek, "35 dönüm tarlada 3 ton ürün almamız gerekirken patates dondan etkilendiği için 600-700 kilo anca ürün toplayabildik" dedi.

Kaynak: DHA

Ziraat Mühendisleri Odası, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Patates Rekoltesi Dondan Etkilendi - Son Dakika

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