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Pazarda fiyatlar yüzde 25 düştü - Son Dakika

Pazarda fiyatlar yüzde 25 düştü

10.12.2021 12:02
Pazarda fiyatlar yüzde 25 düştü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Pazarı'nda meyve sebze fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 25 düşüş yaşandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Pazarı'nda meyve sebze fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 25 düşüş yaşandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Pazarı'nda bazı sebze meyve fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 25 düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında 10 liranın üzerinde satılan muzun fiyatı 7 buçuk liraya satılırken, 7 ila 8 lira arasında satılan patatesin fiyatı bu yıl 4 ila 6 lira arasında satılmaya başlandı. Pazarcılar fiyatların vatandaşlar için uygun olduğunu ifade ederek, zincir marketler yerine pazardan alışveriş yapılması önerisinde bulundular.

10 liranın üstündeydi

Meyve sebze fiyatlarının da gayet uygun olduğunu belirten Pazar esnafı Bilal Yalap, "Muz fiyatları geçtiğimiz yıl 10 liranın üzerinde bir satışı vardı bu yıl 7 buçuk liradan satışa sunuldu. Fiyatlar geçen yıla göre bazı meyve sebzelerde daha uygun. Umarız fiyatlar daha da düşer ve vatandaşlarımız da gönül rahatlığı ile mutfak alışverişini gerçekleştirebilirler" dedi.

İlçede uzun yıllar pazarcılık yapan Fırat Furan, soğan ve patates fiyatlarının son yılların en düşük seviyesine geldiğini ifade ederek, "Pazarda şu an fiyatlar gayet uygun. Önümüzdeki günlerde tekrar artış gelebilir fakat geçen yıla göre fiyatlar yüzde 25 daha uygun. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini pazardan yapabilir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Pazarda fiyatlar yüzde 25 düştü
Pazarda fiyatlar yüzde 25 düştü

Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarda fiyatlar yüzde 25 düştü - Son Dakika Ekonomi


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