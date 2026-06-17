Pegasus, Orta Doğu Uçuşlarını Yeniden Başlattı

ABD ile İran arasında yapılan anlaşma sonrası Pegasus, Orta Doğu uçuşlarına yeniden başladığını açıkladı.

ABD ile İran arasında 107 gündür devam eden çatışmaları sona erdirecek mutabakat zaptının imzalanmasının ardından havayolu şirketleri Orta Doğu uçuşlarına yeniden başlatma kararı aldı. Bu kapsamda Pegasus, sanal medya hesabından 'Ortadoğu uçuşlarımız yeniden başladı' paylaşımında bulundu.

Havayolu şirketi, Amman, Bağdat, Beyrut, Doha, Dubai, Erbil, Abu Dhabi, Şarjah uçuşlarına başlarken, 22 Haziran'da Damman ve 23 Haziran'da ise Bahreyn uçuşlarını gerçekleştireceğini bildirdi.