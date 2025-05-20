Pegasus'tan Kaloşvar’a Doğrudan Uçuş - Son Dakika
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Ekonomi

Pegasus'tan Kaloşvar’a Doğrudan Uçuş

Pegasus\'tan Kaloşvar’a Doğrudan Uçuş

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Kaloşvar'a haftada 3 doğrudan sefer başlattı.

20.05.2025 13:00
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İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'ndan Romanya'nın Kaloşvar (Cluj-Napoca) kentine, Pegasus Hava Yolları'nın başlattığı seferlerle doğrudan uçuş hizmeti devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, yeni destinasyonlarla İstanbul'un ve Türkiye'nin Avrupa bağlantılarını çeşitlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Pegasus Hava Yolları, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen'den " Orta Avrupa'ya açılan kapı" olarak nitelendirilen Romanya'nın en büyük ikinci şehri Kaloşvar'a doğrudan uçuşlar başlattı. Bu güzergaha salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün sefer düzenlenmesi planlanıyor. Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen'den Romanya'nın başkenti Bükreş'e ise haftada 5 kez doğrudan sefer düzenliyor.

Zengin kültür-sanat birikimi, yeşil alanları, tarihi ve turistik noktalarıyla tanınan Kaloşvar, gelişmiş üniversitelerinin etkisiyle Avrupa'nın eğitim ve dijital teknoloji alanlarında yükselen merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şehir, Transilvanya bölgesinin "ikonik" noktalarından biri olarak kabul edilen ve "Drakula" efsanesiyle özdeşleşen Bran Kalesi'ne yakınlığıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Unirii Meydanı, St. Michael Kilisesi, Banffy Sarayı ve Cetatuia Tepesi, Kaloşvar'ın tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alıyor. Kenti saran modern kafe ve restoran kültürü, Romanya mutfağının yanı sıra uluslararası tatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya erişimini güçlendirmeyi sürdüren ISG, bu bağlantısıyla İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginliklerini dünya genelinde 52 ülkenin yanı sıra 106 dış ve 39 iç olmak üzere toplam 145 hatla buluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Pegasus'tan Kaloşvar’a Doğrudan Uçuş - Son Dakika

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