Pegasus Üç Ödül Birden Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Pegasus Üç Ödül Birden Kazandı

18.09.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pegasus, sürdürülebilirlik ve finans alanında üç ödül kazandı, yeni standartlar belirliyor.

Pegasus, sürdürülebilirlik ve finans alanındaki çalışmalarıyla "Airline Economics Aviation 100 Ödülleri"nde üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un sürdürülebilirlik ekibi, şirketin değer yaratımına odaklanan bütünsel yaklaşımı ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı amaçlayan iklim geçiş yol haritası, cinsiyet dengesi sağlamaya yönelik girişimleri ve şeffaf raporlama uygulamalarıyla desteklenen güçlü yönetişim yapısını kapsayan ESG stratejisi ile "Yılın Sürdürülebilirlik Ekibi" ödülüne layık görüldü.

Şirketin ayrıca "Yılın Avrupa Hazine Ekibi" ödülünün de sahibi oldu. Şirketin hazine ekibi, 2024 ve 2025'te tamamladığı, uçak finansmanları, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapıları, eurobond ihracı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hangar inşaatlarının finansmanı, yedek motor finansmanları ve sektörün ilk motor bakım finansmanı gibi çeşitli ve yenilikçi işlemler ile bu ödülü almaya hak kazandı.

Pegasus ayrıca, üç Airbus A321neo uçağını filoya katmak için Japonya'nın önde gelen finans kurumları Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (SMFL) ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) işbirliğiyle gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı JOLCO finansmanı sayesinde "Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı Mükemmeliyet Ödülü"nü aldı. Söz konusu işlem, borç ve özkaynak bileşenlerinin doğrudan Pegasus'un uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirilmesi sayesinde, dünya genelinde öncü bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Mali Direktörü (CFO) Barbaros Kubatoğlu, ödüllerin, Pegasus'un finansal açıdan dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir havayolu olma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Sürdürülebilirliği hazine operasyonlarından çevresel, sosyal, yönetişim (ESG) bağlantılı finansman yapılarına kadar finansal stratejilerinin her katmanına entegre ederek, sadece geleceğe uyum sağlamakla kalmadıklarını onu şekillendirmeye de katkı sağladıklarını vurgulayan Kubatoğlu, "Bu takdir, işbirliği ve yenilikçilikle havacılık finansmanında yeni standartlar belirlemeye devam eden ekiplerimizin başarısıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Pegasus Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Pegasus, Finans, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pegasus Üç Ödül Birden Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:08:15. #7.13#
SON DAKİKA: Pegasus Üç Ödül Birden Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.