Pegasus Üç Ödül Birden Kazandı

Pegasus, sürdürülebilirlik ve finans alanındaki çalışmalarıyla "Airline Economics Aviation 100 Ödülleri"nde üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un sürdürülebilirlik ekibi, şirketin değer yaratımına odaklanan bütünsel yaklaşımı ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı amaçlayan iklim geçiş yol haritası, cinsiyet dengesi sağlamaya yönelik girişimleri ve şeffaf raporlama uygulamalarıyla desteklenen güçlü yönetişim yapısını kapsayan ESG stratejisi ile "Yılın Sürdürülebilirlik Ekibi" ödülüne layık görüldü.

Şirketin ayrıca "Yılın Avrupa Hazine Ekibi" ödülünün de sahibi oldu. Şirketin hazine ekibi, 2024 ve 2025'te tamamladığı, uçak finansmanları, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapıları, eurobond ihracı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hangar inşaatlarının finansmanı, yedek motor finansmanları ve sektörün ilk motor bakım finansmanı gibi çeşitli ve yenilikçi işlemler ile bu ödülü almaya hak kazandı.

Pegasus ayrıca, üç Airbus A321neo uçağını filoya katmak için Japonya'nın önde gelen finans kurumları Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (SMFL) ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) işbirliğiyle gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı JOLCO finansmanı sayesinde "Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı Mükemmeliyet Ödülü"nü aldı. Söz konusu işlem, borç ve özkaynak bileşenlerinin doğrudan Pegasus'un uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirilmesi sayesinde, dünya genelinde öncü bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Mali Direktörü (CFO) Barbaros Kubatoğlu, ödüllerin, Pegasus'un finansal açıdan dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir havayolu olma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Sürdürülebilirliği hazine operasyonlarından çevresel, sosyal, yönetişim (ESG) bağlantılı finansman yapılarına kadar finansal stratejilerinin her katmanına entegre ederek, sadece geleceğe uyum sağlamakla kalmadıklarını onu şekillendirmeye de katkı sağladıklarını vurgulayan Kubatoğlu, "Bu takdir, işbirliği ve yenilikçilikle havacılık finansmanında yeni standartlar belirlemeye devam eden ekiplerimizin başarısıdır." ifadesini kullandı.