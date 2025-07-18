Peskov: AB Yaptırımları Yasa Dışı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının yasa dışı olduğunu belirterek, "Artık bağışıklık kazanıp, uyum sağladık. Ayrıca her yeni yaptırım paketinin uygulayan ülkelere de olumsuz etkisi var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'daki bazı milletvekillerinin ülkede WhatsApp'ın engellenmesine yönelik yaptıkları çağrıyı değerlendiren Peskov, "Kendisi popülerlik açısından bir numaralı uygulama konumunda ve tüm hizmetler gibi, Rus yasalarına göre belirli yükümlülükleri vardır. Tüm yasalara uyulmalıdır." yorumunda bulundu.

AB'nin Rusya'ya yönelik bugün açıkladığı 18'inci yaptırım paketine ilişkin konuşan Peskov, Avrupa'nın Rusya karşıtı çizgisini sürdürdüğünü söyledi.

Peskov, söz konusu yaptırımlara karşı çıktıklarını daha önce de ifade ettiklerine işaret ederek, "Bu yaptırımlar yasa dışıdır. Artık bağışıklık kazanıp, uyum sağladık. Ayrıca her yeni yaptırım paketinin uygulayan ülkelere de olumsuz etkisi var. Bu, iki ucu da keskin bir bıçaktır." dedi.

Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Peskov, bu ülkedeki Batılı ülkelere ait tüm askeri tesislerin, Rus ordusunun "meşru hedefi" olduğunu söyledi.