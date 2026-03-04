Peskov: Ukrayna'nın şantajı Rus petrol sevkiyatını durdurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'da Rus petrolü almaya devam eden ülkeler bulunduğunu belirterek, "Örneğin Macaristan ve Slovakya, Drujba hattından petrol sevkiyatının kasten engellenmesiyle Kiev rejiminin şantajıyla karşı karşıya." dedi.

Peskov, Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından enerji fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin konuşan Peskov, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarının sevkiyatına ilişkin Moskova ile temasa geçmediğini söyledi.

Petrol sevkiyatının durmasıyla ilgili ise Ukrayna yönetimini suçlayan Peskov, "Rus petrolü alan ülkeler var. Örneğin Macaristan ve Slovakya, Drujba hattından petrol sevkiyatının kasten engellenmesiyle Kiev rejiminin şantajıyla karşı karşıya." dedi.

Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan Drujba hattından sevkiyat yaklaşık bir ay önce durmuştu.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçluyor.