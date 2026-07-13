Petrol Fiyatları %5 Yükseldi - Son Dakika
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Petrol Fiyatları %5 Yükseldi

13.07.2026 09:23
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ABD'nin İran'a hava saldırıları sonrası petrol fiyatları yükselirken, İran misillemelerde bulundu.

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemelerinin etkisiyle yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Dün 79,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,01 dolar seviyesinde tamamladı.

Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,56 artarak 79,48 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,78 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin dün sabah ve gece saatlerinde İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatını durdurma tehdidi etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dün sabah yaptığı açıklamada, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini belirtmişti.

Hedef alınan noktalar arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, üç gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

CENTCOM, gece saatlerinde ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.

CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulanmıştı.

Öte yandan, İran da ABD'nin saldırılarına karşı yaptığı misillemelerde Körfez ülkelerini hedef alarak, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Savunma, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları %5 Yükseldi - Son Dakika

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