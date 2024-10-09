Petrol Fiyatları Dalgalanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Petrol Fiyatları Dalgalanıyor

Brent petrol varil fiyatı 77,50 dolara gerilerken, Ortadoğu'daki çatışmalar etkili oldu.

09.10.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 azartarak 77,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, hidrokarbon kaynaklarının önemli kısmının bulunduğu Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki olumlu ekonomik gelişmeler etkili oldu.

Hizbullah'la Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti. Hizbullah'ın İsrail ile ateşkes arayışında olduğuna dair haber akışının ardından dün yüzde 4'ün üzerinde gerileyen petrol fiyatları, yeni işlem gününde bu kayıpların bir kısmını geri aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısının, son birkaç haftada İsrail'in saldırıları sonucu gücünü yitirmesiyle bağlantılı olduğunu ancak bu çağrının neyi kapsayıp kapsamadığının tam net olmadığını belirtti.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik sürerken uzmanlar, ekonomik hareketliliği ölçmek için yarın ülkede açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapıp yapamayacağına yönelik sinyaller verebileceğini kaydetti. Ayrıca, bugün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının gelecek dönem politikalara ilişkin olası ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde arttığına işaret eden veri akışı fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 10 milyon 900 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 950 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 80,29 ile 83,11 dolar aralığının direnç, 75,52 ile 73,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dış Politika, Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Dalgalanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: Petrol Fiyatları Dalgalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.