Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 90,72 Dolara Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 90,72 Dolara Ulaştı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,72 dolardan işlem görüyor. Jeopolitik gerilim ve doların değer kaybetmesi petrol fiyatlarını etkiliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantısı olan gemilere saldırması fiyatları artırıyor. Ayrıca, Rusya'da petrol rafinerilerine yapılan saldırılar da küresel arz endişelerini artırıyor. Zayıf doların talebi artırmasıyla petrol fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

04.04.2024 21:43  Güncelleme: 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,72 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 89,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 21.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 90,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,79 dolardan alıcı buldu. Böylece petrol fiyatları Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişeleri ve diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD doları etkili oldu.

İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Buna karşılık, Yemen'deki Husiler, petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantısı olan gemileri hedef alıyor.

ABD, önceki gün Husilere ait insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi. Buna cevaben dün açıklama yapan Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Filistin meselesindeki tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz ve bu konuda geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oluyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 düşüşle 103,880 dolar oldu.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, Rusya, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 90,72 Dolara Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ticaret Bakanı: Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşacak
    23:00 Ticaret Bakanı: Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşacak

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ticaret hacminin son üç yılda 1 milyar dolar seviyesinin üstüne çıktığını belirterek, "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine de orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bin yılı aşkın tarihi köklere dayandığını vurguladı ve iki ülkenin de dünyanın önde gelen, büyük ve güçlü imparatorluklarının mirasına sahip olduğunu söyledi.

  • Havza'da Ayçiçeği Üreticilerine Tohum Dağıtıldı
    22:44 Havza'da Ayçiçeği Üreticilerine Tohum Dağıtıldı

    Samsun'un Havza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' ile 'Bal Çiçeği Ayçiçeği Projesi' kapsamında ayçiçeği üreticilerine 300 paket, iki çeşit yağlık ayçiçeği tohumu teslim edildi. Projenin toplam maliyeti 5 milyon 98 bin 750 TL olup 2 milyon 800 bin TL bakanlık katkısı şeklindedir.

  • Tarım ve Orman Bakanı: Öncelik Gıda Arz Güvenliği
    22:36 Tarım ve Orman Bakanı: Öncelik Gıda Arz Güvenliği

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Devlet Su İşleri bütçesinin neredeyse tamamına yakınının sulama sistemlerine ayrıldığını belirterek, önümüzdeki 5 yıllık hedeflerin gıda arz güvenliğinin teminat altına alınması olduğunu söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin tarım arazisi, orman alanı ve mera varlığı bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve su fakiri ülke konumuna geleceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe dünya lideri olduğunu ve tohum üretiminde de önemli bir rol oynadığını ifade etti.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayram Tatili Boyunca Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak
    22:35 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayram Tatili Boyunca Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Cumhurbaşkanı kararıyla 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın da ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Bakan Uraloğlu, bayram süresince alınan tedbirlerle birlikte kara, deniz, hava ve demir yollarında yoğunluk yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

  • Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine denetim
    22:08 Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine denetim

    Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde üretim alanları, hijyen şartları, paketli gıdaların son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri incelendi.

  • Hatay'da Fasulye Tarlada 80-100 TL Arasında Alıcı Buluyor
    22:08 Hatay'da Fasulye Tarlada 80-100 TL Arasında Alıcı Buluyor

    Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen fasulye, açık havada hasat edilmeye başlandı. Kilogram fiyatı tarlada 80-100 TL arasında olan fasulye, market ve manavlarda 120-130 TL arasında alıcı buluyor. Çiftçi İlyas Önerden, Türkiye'nin en erken fasulyesini yetiştirdiklerini ve ürünlerini Türkiye'nin her yerine sattıklarını belirtti.

  • DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi İftar Programı Düzenledi
    22:07 DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi İftar Programı Düzenledi

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Türk iş insanları ve Özbek basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftar programına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş ve Özbekistan Ulusal Medya Birliği Başkanı Şerzadhan Kudrethoca da katıldı. DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, son 2 yılda 76 organizasyon gerçekleştirerek Özbekistan'da işbirliği ve ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. İftar programında ayrıca Özbekistan hükümetinin Türk iş insanlarının ülkedeki çeşitli sektörlerde ortak projeler gerçekleştirmesini istediği ve DEİK'in özelleştirme sürecine dahil olacağı ifade edildi.

  • Pakistan'ın Milli Günü Dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde Resepsiyon Düzenlendi
    22:05 Pakistan'ın Milli Günü Dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde Resepsiyon Düzenlendi

    Pakistan'ın Milli Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda yoğunluk nedeniyle tüm önlemlerimizi aldık
    21:42 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda yoğunluk nedeniyle tüm önlemlerimizi aldık

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.

  • TSÜAB Başkanı: GDO'lu Tohum Üretimi ve İthalatı Yasaklandı
    21:11 TSÜAB Başkanı: GDO'lu Tohum Üretimi ve İthalatı Yasaklandı

    Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, GDO'lu tohumların üretiminin ve ithalatının yasaklandığını belirtti. Sadece hayvan yemi olarak kullanılması için mısır ve soya gibi bazı ürünlerin, izin verilen genleri taşımaları kaydıyla ithalatının yapılabildiğini açıkladı. Gençer ayrıca Türkiye'nin tohum ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiğini ve geçen yıl 326,8 milyon dolarlık tohum ihracatı yapıldığını söyledi. Gençer, GDO'lu tohum üretiminin ve ithalatının Türkiye'de mümkün olmadığını vurguladı.

  • Arçelik, globalleşme yolunda köklü bir değişime hazırlanıyor
    21:09 Arçelik, globalleşme yolunda köklü bir değişime hazırlanıyor

    Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır.


21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
22:22 Kara Kartal son anda yıkıldı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Kara Kartal son anda yıkıldı! Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:54 Beşiktaş’ta şok sakatlık Takımın yıldızı maça devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Takımın yıldızı maça devam edemedi
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:31 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’un Van’daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un Van'daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 23:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 90,72 Dolara Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement