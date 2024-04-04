Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,72 dolardan işlem görüyor.
Dün günü 89,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 21.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 90,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,79 dolardan alıcı buldu. Böylece petrol fiyatları Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.
Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişeleri ve diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD doları etkili oldu.
İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Buna karşılık, Yemen'deki Husiler, petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantısı olan gemileri hedef alıyor.
ABD, önceki gün Husilere ait insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi. Buna cevaben dün açıklama yapan Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Filistin meselesindeki tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz ve bu konuda geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oluyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 düşüşle 103,880 dolar oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Petrol 90,72 Dolara Ulaştı - Son Dakika
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ticaret hacminin son üç yılda 1 milyar dolar seviyesinin üstüne çıktığını belirterek, "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine de orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bin yılı aşkın tarihi köklere dayandığını vurguladı ve iki ülkenin de dünyanın önde gelen, büyük ve güçlü imparatorluklarının mirasına sahip olduğunu söyledi.
Samsun'un Havza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' ile 'Bal Çiçeği Ayçiçeği Projesi' kapsamında ayçiçeği üreticilerine 300 paket, iki çeşit yağlık ayçiçeği tohumu teslim edildi. Projenin toplam maliyeti 5 milyon 98 bin 750 TL olup 2 milyon 800 bin TL bakanlık katkısı şeklindedir.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Devlet Su İşleri bütçesinin neredeyse tamamına yakınının sulama sistemlerine ayrıldığını belirterek, önümüzdeki 5 yıllık hedeflerin gıda arz güvenliğinin teminat altına alınması olduğunu söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin tarım arazisi, orman alanı ve mera varlığı bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve su fakiri ülke konumuna geleceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe dünya lideri olduğunu ve tohum üretiminde de önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Cumhurbaşkanı kararıyla 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın da ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Bakan Uraloğlu, bayram süresince alınan tedbirlerle birlikte kara, deniz, hava ve demir yollarında yoğunluk yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde üretim alanları, hijyen şartları, paketli gıdaların son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri incelendi.
Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen fasulye, açık havada hasat edilmeye başlandı. Kilogram fiyatı tarlada 80-100 TL arasında olan fasulye, market ve manavlarda 120-130 TL arasında alıcı buluyor. Çiftçi İlyas Önerden, Türkiye'nin en erken fasulyesini yetiştirdiklerini ve ürünlerini Türkiye'nin her yerine sattıklarını belirtti.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Türk iş insanları ve Özbek basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftar programına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş ve Özbekistan Ulusal Medya Birliği Başkanı Şerzadhan Kudrethoca da katıldı. DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, son 2 yılda 76 organizasyon gerçekleştirerek Özbekistan'da işbirliği ve ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. İftar programında ayrıca Özbekistan hükümetinin Türk iş insanlarının ülkedeki çeşitli sektörlerde ortak projeler gerçekleştirmesini istediği ve DEİK'in özelleştirme sürecine dahil olacağı ifade edildi.
Pakistan'ın Milli Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, GDO'lu tohumların üretiminin ve ithalatının yasaklandığını belirtti. Sadece hayvan yemi olarak kullanılması için mısır ve soya gibi bazı ürünlerin, izin verilen genleri taşımaları kaydıyla ithalatının yapılabildiğini açıkladı. Gençer ayrıca Türkiye'nin tohum ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiğini ve geçen yıl 326,8 milyon dolarlık tohum ihracatı yapıldığını söyledi. Gençer, GDO'lu tohum üretiminin ve ithalatının Türkiye'de mümkün olmadığını vurguladı.
Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır.
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