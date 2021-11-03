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Petrol Ofisi, madeni yağ satış ağını genişletmeye devam ediyor - Son Dakika

Petrol Ofisi, madeni yağ satış ağını genişletmeye devam ediyor

03.11.2021 10:08
Petrol Ofisi, madeni yağ satış ağını genişletmeye devam ediyor

Türkiye'de petrol ve madeni yağ satışında lider şirketler arasında yer alan Petrol Ofisi, Adana'da açılan yeni ofisiyle madeni yağ satış ağını genişletmeye devam ediyor.

Türkiye'de petrol ve madeni yağ satışında lider şirketler arasında yer alan Petrol Ofisi, Adana'da açılan yeni ofisiyle madeni yağ satış ağını genişletmeye devam ediyor.

Adana- Ceyhan Karayolu'ndaki Kuşçuoğlu madeni yağ atış ofisinin açılışına katılan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, Petrol Ofisi'nin son yıllarda yaptığı atılımları sürdürdüğünü söyledi.

Petrol istasyonu sayısını 2 binli rakamlara çıkardıklarını dile getiren Gürsu, "Şirketimiz, tüm sektörlerde tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Madeni yağ sektöründe de açık ara liderliğimiz sürüyor. Müşterilerimize, hem petrol istasyonlarımız hem de distribütörlerimiz aracılığıyla hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Petrol Ofisi'nin, müşterisini çok iyi anlayan ve Ar-Ge merkeziyle yeni ürünler geliştiren bir şirket olduğunu aktaran Gürsu, şunları söyledi:

"PETDER'in 2020 yılı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı verilerine bakıldığında, Petrol Ofisi'nin iki alandaki liderliğini, salgın koşullarına rağmen pazarın da üzerinde büyüyerek sürdürdüğü görülmektedir. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2010'dan bu yana üstlendiğimiz liderliğimizi, 2020'de pazar payımızı yüzde 30,5'e ulaştırarak 11'inci yılına taşıdık. Madeni yağlar pazarında ise 2019'da eriştiğimiz liderliğimizi, 2020'de ulaştığımız yüzde 29,1'lik payla daha da güçlendirerek sürdürdük. Bu alanda geçtiğimiz yıl toplam 130 bin tonu aşan satış rakamına ulaştık ve 4 kıtada 33 ülkeye 10 bin tonun üzerinde madeni yağ ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl da başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Açılış törenine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'ya yeni bir tesisin kazandırılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Burada 30 personel istihdam edilecek. Bizim en çok sevindiğimiz konu istihdamdır. Bu konuda katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'de Adana'ya açılan Kuşçuoğlu madeni yağ satış ofisinin hayırlı olmasını dileyerek, "Adana ekonomisine katkı sağladıklarından dolayı hem Petrol Ofisi'ne hem de Kuşçu ailesine çok teşekkür ederim. Adana'mız inşallah bundan sonraki süreçte böyle güzel yatırımlarla hak ettiği yere gelecek ve tarihin güzel Adana'sına tekrar kavuşacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Kuşçuoğlu madeni yağ satış ofisi, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Petrol Ofisi, Madeni Yağ, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, madeni yağ satış ağını genişletmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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