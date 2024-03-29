Petrol Piyasalarında Paskalya Tatili İşlemleri Etkiledi

Petrol piyasalarında Paskalya tatili dolayısıyla bugün işlem gerçekleşmiyor.
Perşembe günü 85,69 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 83,12 dolardan alıcı bulmuştu.
Geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemişti. Bunun yanı sıra, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden kararını dikkate almaması da savaşın bir süre daha devam edeceği beklentilerini yükselterek fiyatları artırıcı etki yaratmıştı.
Ayrıca, İran destekli Husilerin Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarını devam ettireceklerinin sinyallerini vermesi de petrol ve akaryakıt taşımacılığının yoğun olduğu bölgede ciddi aksamalar yaşanabileceği korkusunu artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemişti.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların artışını kısıtlamıştı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,2 milyon varil, benzin stoklarının ise yaklaşık 1,3 milyon varil arttığını açıkladı.
Stokların artması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.
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Malatya'da yapılacak yerel seçimlerin ardından inşaat sektöründe ciddi bir artış ve hareketlilik bekleniyor. Deprem bölgelerinde konut ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte sektörde istihdam ve konut ihtiyacında rahatlama olması öngörülüyor. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, kredi sorununun giderilmesi ve yeni yapılan deprem konutlarıyla birlikte güvenli ve yaşanabilir konutlar üretileceğini belirtti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kiraz ağaçlarının çiçeklerinin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı. Üreticiler, zirai mücadele ve ağaç bakım çalışmalarını sürdürerek bereketli bir sezon bekliyor. Kirazın aromasının buraya özgü olduğunu belirten üreticiler, bu yıl daha iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ayakkabıcılık sektörüne yönelik proje çalışmaları kapsamında Mekap Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'le bir araya geldi. Kara, ayakkabıcılık sektörüne yeni eleman yetiştirilmesi ve Trabzon'da ayakkabı imalatının artırılması için proje fikri oluşturduklarını belirtti. Selçuk İskender ise sektöre destek vereceklerini ifade etti.
Türk turizm sektörü, bu yıl Rus turist sayısında geçen yıl kaydedilen 6 milyon konuk sayısının geride bırakılacağını öngörüyor. Türkiye, özellikle 2000'li yılların başından itibaren Ruslar için en popüler tatil destinasyonu haline geldi. Rusya, geçen yıl 6 milyonu aşkın kişiyle Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları gibi firmaların yaptığı sık uçuşlarla ulaşım kolaylığı konusunda da ön plana çıkan Türkiye, turizm için büyük bir pazar olan Rusya'nın ilgisini çekmeye devam ediyor. Turizm sektörü yetkilileri, 2024'ün Türkiye için iyi bir turizm sezonu olacağını ve Alanya'nın öne çıkacağını belirtiyor.
Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Antalya Şubesi'ni ziyaretinde, eski elektrik santralini de restore ederek Antalya'ya kazandıracaklarını aktardı.
DOSAB ve DOSABSİAD tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği programında bölge sanayicileri bir araya geldi. İftar organizasyonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı. DOSAB Başkanı Levent Eski, yapılan faaliyetlerin yanı sıra birlik ve beraberliği güçlendirmenin de önemli olduğunu belirtti.
Van'da 1939 yılından itibaren üretilen ve dört mevsim tüketilen çörek, Ramazan ayında da vazgeçilmezler arasında yerini aldı. Küçük Yıldız isimli iş yerinde üretilen çöreği almak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Van çöreği, tereyağı, süt, sıvı yağ, şeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karıştırılmasıyla yapılan bir lezzet olarak sofralardaki yerini koruyor. Çörekler, sipariş üzerine pek çok ülkeye de gönderiliyor. Van çöreğinin kalitesi ve lezzetiyle öne çıktığını belirten işletme sahibi Seyfi Duman, çöreğin bağımlılık yaptığını ve müşterilerin yıllar sonra bile tekrar gelip yediğini ifade etti. Ramazan ayında ise çörek talebinin arttığını ve işlerin daha da yoğunlaştığını söyledi.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, 1 Nisan itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ereceğini belirterek, pazar günü yapılacak seçimler ve Ramazan Bayramı tatili öncesinde özel araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların, hem yaz lastiklerini taktırmaları hem de yazlık bakımlarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti.
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