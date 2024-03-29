Petrol Piyasalarında Paskalya Tatili İşlemleri Etkiledi - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Piyasalarında Paskalya Tatili İşlemleri Etkiledi

Bugün Paskalya tatili dolayısıyla petrol piyasalarında işlem gerçekleşmiyor. Geçen hafta yaşanan terör saldırısı ve bölgedeki gerginlikler petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemişken, ABD'deki stok artışı fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

29.03.2024 10:57  Güncelleme: 11:02
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Petrol piyasalarında Paskalya tatili dolayısıyla bugün işlem gerçekleşmiyor.

Perşembe günü 85,69 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 83,12 dolardan alıcı bulmuştu.

Geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemişti. Bunun yanı sıra, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden kararını dikkate almaması da savaşın bir süre daha devam edeceği beklentilerini yükselterek fiyatları artırıcı etki yaratmıştı.

Ayrıca, İran destekli Husilerin Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarını devam ettireceklerinin sinyallerini vermesi de petrol ve akaryakıt taşımacılığının yoğun olduğu bölgede ciddi aksamalar yaşanabileceği korkusunu artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemişti.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların artışını kısıtlamıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,2 milyon varil, benzin stoklarının ise yaklaşık 1,3 milyon varil arttığını açıkladı.

Stokların artması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Petrol Piyasalarında Paskalya Tatili İşlemleri Etkiledi - Son Dakika

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