Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam

08.04.2026 10:36
ABD, İsrail ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkes sonrası petrol fiyatları sert düşerken, Türkiye’de benzin ve motorinde 10 liranın üzerinde indirim beklentisi oluştu.

ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaşla birlikte 28 Şubat’tan bu yana yükseliş trendine giren petrol fiyatları, dün açıklanan geçici ateşkes kararıyla birlikte sert şekilde geriledi. Tarafların uzlaşması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisi piyasaların yönünü değiştirdi.

ABD’nin İran’a yönelik sert tehditleri ve olası geniş çaplı saldırı planlarının ardından hız kazanan müzakereler sonuç verdi. Üç ülke geçici ateşkes ilan ederken, enerji piyasalarında dengeler yeniden şekillendi.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı ve petrol sevkiyatının başlayacağı beklentisi, petrol fiyatlarında yüzde 10’un üzerinde düşüşe yol açtı. Uzun süredir arz endişesiyle yükselen fiyatlar, ateşkesle birlikte hızlı şekilde aşağı yönlü hareket etti ve brent petrol 90 dolar seviyesine geriledi.

HÜRMÜZ’DEN İLK GEÇİŞ GERÇEKLEŞTİ

Ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’nda hareketlilik yeniden başladı. Malezya merkezli enerji şirketi Petronas, kiraladığı bir tankerin boğazdan geçerek Johor’daki rafinerisine doğru yola çıktığını açıkladı.

Bloomberg News’un aktardığına göre, söz konusu tanker Irak ham petrolü taşıyor ve şu anda Umman Körfezi’nde bulunuyor. Şirket, geminin Petronas’ın ticaret kolu Petco tarafından kiralandığını belirtti.

Yetkililer, bu geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni alan yedi Malezya tankerinden biri olduğunu ve İran’ın uyguladığı geçiş ücretine tabi olmayacağını duyurdu.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM KAPIDA

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynakları, gün içinde netleşecek veriler doğrultusunda benzin ve motorinde 10 liranın üzerinde indirim ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Eşel mobil sistemi nedeniyle motorindeki indirimin doğrudan pompaya yansıması beklenirken, benzindeki indirimin yüzde 75’lik kısmının ÖTV’ye gideceği, kalan yüzde 25’lik bölümünün ise fiyatlara indirim olarak yansıyacağı belirtildi.

Yetkililer, İtalya piyasasının açılmasıyla birlikte indirimin netleşeceğini vurguladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzin 63.25 TL, motorin 85.29 TL, LPG 34.99 TL’den satılıyor. Ankara’da benzin 64.22 TL, motorin 86.42 TL, LPG 34.87 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir’de ise benzin 64.50 TL, motorin 86.70 TL, LPG 34.79 TL’den işlem görüyor.

    Yorumlar (1)

  • Öcal Çınar Öcal Çınar:
    10 değil en az 50 60 TL indirim yapılması lazım. 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
