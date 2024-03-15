Pidenin fiyatı zamlandı

Şırnak'ta hayırsever iş adamı veresiye defterindeki borçları ödedi

MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla bir market ve fırına girerek toplam 40 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Borçları ödeyen Bilin, iş yeri sahibini ve borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi. MÜSİAD İl Başkanı Bilin, Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve borcu tahsil etmekte zorlanan esnafa yardımcı olduklarını belirtti.