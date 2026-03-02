Piyasalarda Gerileme ve Yükselen Riskler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Piyasalarda Gerileme ve Yükselen Riskler

02.03.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası BIST 100 endeksi yüzde 5,32 düştü, döviz ve altın fiyatları yükseldi.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından küresel piyasalarda satış baskısı artarken, yurt içi piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü sert satışlarla başladı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puandan başladı.

ABD ve İsrail'in cumartesi sabahı İran'a saldırı başlatmasının ardından küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler satış baskısında etkili oldu. Hafta sonu yaşanan gelişmelerle birlikte küresel piyasalar haftaya satış baskısı altında başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kaybederek 13.717,81 puandan tamamlamıştı. Bugünkü açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 730,39 puan ve yüzde 5,32 düşüşle 12.987,42 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi yüzde 7,04 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren sektör yüzde 9,08 ile tekstil deri oldu.

Döviz piyasasında ise haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 43,96 TL'den başlarken, avro/TL yüzde 0,20 düşüşle 51,85 TL'den işlem görmeye başladı.

Brent petrol fiyatlarında artış

Petrol fiyatları varil başına yaklaşık 6 dolar artarak 82 doların üzerine çıkarken, Asya piyasalarında kısa süreli oynaklık yaşandı. Brent petrol ise sabah saatlerinde 76-77 dolar aralığında işlem gördü.

Brent petrol, geçen haftanın son işlem gününü 73,20 dolardan kapatmıştı. Yeni haftada gece seansında saat 02.10 itibarıyla yüzde 12'yi aşan artışla 83,33 dolara kadar yükseldi. Sabah seansında ise Brent petrolün varil fiyatı 77,32 dolar seviyesinde dengelendi.

Açılışta yüzde 13'e varan artış gösteren brent petrol, daha sonra yüzde 6,4 yükselişle 77,50 dolar seviyesine yerleşti. Bu yükseliş, 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşından bu yana görülen en büyük günlük sıçrama olarak kayıtlara geçti. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması küresel piyasalarda şok etkisi yarattı.

Gram altında yükseliş

Altın fiyatlarında da haftanın ilk işlem gününde sert yükseliş görüldü. Ons altın, geçen haftanın son işlem gününü 5 bin 279 dolardan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde gece seansında saat 02.10 itibarıyla 5 bin 374 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 2 değer kazanan ons altın, sabah seansında ise 5 bin 357 dolar seviyesine çıktı.

Yurt içinde ise gram altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket yaşandı. Geçen haftayı 7 bin 453 liradan kapatan gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde gece seansında saat 02.10 itibarıyla 7 bin 619 liradan, sabah seansında gram altın 7 bin 574 liradan işlem gördü.

Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan piyasalara önlem

İsrail-ABD ve İran arasında çatışmalar sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Borsa İstanbul piyasalarda paniği dizginlemek ve olası döviz talebinin önüne geçmek amacıyla bir dizi karar açıkladı.

TCMB, dün yaptığı açıklamada, 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini duyurdu. Böylece dolaşımdaki TL'nin azaltılarak TL'nin cazibesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca döviz piyasasının sağlıklı işleyişini desteklemek ve kur oynaklığını sınırlamak amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağı ve kararın döviz likiditesinin dengelenmesi amacını taşıdığı vurgulandı.

Borsa İstanbul'da ise 6 Mart'a kadar açığa satış yasağı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, algoritmik işlemleri sınırlamak adına kaldıraç oranlarının azaltıldığı ve işlem hacmi konusunda da adım atıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Finans, İsrail, Döviz, Borsa, Bıst, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda Gerileme ve Yükselen Riskler - Son Dakika

Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı

11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:54
Savaşın ortasında kalıp Türkiye’ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
10:51
ABD’li senatör: ’İran’ın nükleer tesisleri yok edildi’ diyen Trump değil miydi
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:01
“Yenilmez Uçak“ Kuveyt’te düştü İki ihtimal var
"Yenilmez Uçak" Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:03:16. #7.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda Gerileme ve Yükselen Riskler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.