Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalarda, Çinli Evergrande şirketinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına çevrilmişti. Fed, küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı.

FAİZLER SABİT KALDI

Fed faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirdi.

HEDEFLERE DOĞRU İLERLEME SAĞLANDI

Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi.

FAİZ İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Fed yetkililerinin bu yıl için faiz tahminlerini değiştirmezken, önümüzdeki iki yıl için yükselttiler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl için ortalama faiz tahminleri yüzde 0,1 olarak kaldı. Yetkililer gelecek yıl tahminlerini yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 yılı için yüzde 0,6'dan yüzde 1,0'a çıkardılar. Fed yetkilileri 2024 yılı için faiz tahminini yüzde 1,8 olarak ilk kez açıkladılar. Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde olmaya devam ediyor. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı çekerken, gelecek iki yıl için yukarı yönde revize ettiler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,9 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 7,0, gelecek yıl için yüzde 3,3 ve 2023yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti. Yetkililerin ilk kez açıkladıkları 2024 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,0 oldu. Yetkililerin uzun dönem için yüzde 1,8 olan büyüme tahmininde ise değişiklik olmadı.

TCMB FAİZ KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da politika faizini yarın yapılacak para politikaları kurulu sonrasında yapacak. İç piyasalarda beklenen karar 14.00'te açıklanacak.