Plast Eurasia 2024: Çin'den Yoğun Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Plast Eurasia 2024: Çin'den Yoğun Katılım

Geniş Video İzle

İstanbul'daki Plast Eurasia Fuarı'na 300 Çinli firma katıldı, plastik sektöründe büyük ilgi var.

04.12.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Plast Eurasia Fuarı'na Çin'den yoğun ilgi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen Plast Eurasia 2024 Fuarı, Çin'in önde gelen plastik endüstrisi firmalarının yoğun katılımıyla başladı. Fuarda, 300 Çinli firma en yeni ürün ve teknolojilerini sergiledi.

İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen Plast Eurasia 2024, 45 ülkeden 1.400'ün üzerinde firmanın katılımıyla başladı. Fuarda, Çin'in önde gelen 300 büyük firması; plastik makineler, hammaddeler, kalıplar ve hidrolik sistemleri gibi teknolojilerini sergiliyor.

"300'den fazla Çinli şirket Türkiye'de"

Çin Plastik Makine Sanayi Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Cui Xinyou, "Türkiye pazarı, plastik ve kauçuk ürünlere olan yoğun talebiyle, Çin plastik endüstrisi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu fuar kapsamında 300'den fazla Çinli şirket yer almaktadır. Tanınmış Çin firmaları en yeni ürünlerini sergilemek için Türkiye'ye geldi. Ürünler arasında enjeksiyon makineleri, ekstrüzyon makineleri, kalıplar ve aksesuarlar yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çin'den Türkiye'ye 1.5 milyar dolarlık ihracat"

Xinyou, "Çin ve Türkiye, plastik makineleri alanında uzun yıllardır güçlü bir ticaret ilişkisine sahiptir. 2023 yılında Çin'den Türkiye'ye plastik makinesi ihracatı 3 bin 289 adet ile 1.5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu iş birliği, Türkiye plastik endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır" dedi.

(İC-FS-MFA-E)

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Plastik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Plast Eurasia 2024: Çin'den Yoğun Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Plast Eurasia 2024: Çin'den Yoğun Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.