Polinas'ın Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Polinas, sürdürülebilirlik vizyonunu ve bu alandaki somut adımlarını paylaştığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding bünyesinde esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Polinas, sürdürülebilirlik faaliyetlerini, hedeflerini ve yol haritasını ilk kez yayımladığı sürdürülebilirlik raporunda paydaşlarına duyurdu.

Bağımsız güvence beyanıyla paylaşılan rapora göre, 2030 yılına kadar ürün ton başına enerji tüketimini 2021 yılına oranla yüzde 10 azaltmayı planlayan Polinas, 2050 yılına kadar "net sıfır" hedefiyle sürdürülebilirlik yatırımlarına devam edecek.

Polinas, "İsrafsız Şirket" iş modeli ve yenilikçi sürdürülebilirlik projeleriyle çevresel etkisini günden güne azaltarak, operasyonel verimliliğini güçlendiren yatırımlara hız veriyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) geçen yıl aldığı sürdürülebilirlik finansmanı kapsamında yapacağı yatırımlarla yeşil dönüşüm hedeflerini hızlandıran firma, bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 5 bin 745 kilowatt peak (kWp) kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) yatırımıyla 10 yıl içinde "Kapsam 1" ve "Kapsam 2" emisyonlarını toplam yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor.

Doğa dostu ve doğada çözülebilen yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin, toplam satışların içindeki payının arttırılması amacıyla yatırımlarını sürdüren şirket, sürdürülebilir dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyor.

Yıldız Holding'in fırsat eşitliği vizyonuna katkı sağlayan adımlar atan Polinas, bu kapsamda yenilikçi ve kapsayıcı bir iş kültürü inşa etme amacıyla gelecek 5 yıl içerisinde kadın çalışan oranını yüzde 43 artırmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polinas Üst Yöneticisi (CEO) Faik Önaldı, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları ve ileriye dönük taahhütleri paylaştıkları ilk sürdürülebilirlik raporunu tüm paydaşlarına sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tüm süreçlerde çevresel etkiyi en aza indirmek için çalıştıklarını, operasyonel verimliliği güçlendiren yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Önaldı, "Paydaşlar ve çalışanlar için sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz. Yüksek kalite standartlarımızdan ödün vermeden yenilikçi ürünlerimizle döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor, tüm değer zincirimizle daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.