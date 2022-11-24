Bakan Nebati, faiz kararının ardından bankalara seslendi: Piyasa faizlerinin de tek hanelere inmesini bekliyoruz

Faiz 2 yıl sonra tek hanede! Peki bundan sonra ne olacak? Açıklamadaki detay dikkat çekici

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Kasım ayı toplantısını yapan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çekti.

2 YIL SONRA TEK HANEYE İNDİ

Merkez Bankası son 4 ayda 500 baz puan indirime gittti. Faiz ağustos ve eylülde 100'er baz puan, ekim ve kasım ayında 150'şer baz puan düştü. Böylece 2 yıl sonra ilk kez faiz tek haneli rakamlara indi.

BAKAN NEBATİ'DEN BANKALARA ÇAĞRI

Faiz kararının ardından sosyal medyadan bir değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankalara da bir çağrı da bulundu. Bakan Nebati, piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini beklediklerini söyledi.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor. Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ YOLUNA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek; Türkiye ekonomisi Model'in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir."