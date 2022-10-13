Polonya: Drujba hattındaki sızıntıda üçüncü taraf müdahalesine ilişkin işaret bulunmuyor

Polonya petrol boru hattı operatörü PERN, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba boru hattındaki sızıntıyla ilgili "herhangi bir üçüncü taraf müdahalesine ilişkin işaret bulunmadığını" bildirdi.

PERN'den yapılan açıklamada, Plock şehrine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki boru hattının birinci hattında salı gecesi tespit edilen sızıntının sabotaj kaynaklı olduğuna dair bir işaret bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İlk kanıtlara ve boru hattının hasarına dayanarak, bu noktada herhangi bir üçüncü taraf müdahalesine ilişkin işaret olmadığı görülüyor." ifadesine yer verildi.

PERN'in açıklamasında, söz konusu sızıntının nedenini belirlemek ve ham petrol akışını mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılabilmek için daha ayrıntılı analizler yapıldığının altı çizildi.

PERN, 12 Ekim'de Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba boru hattında sızıntı tespit edildiğini bildirmişti. Yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük ham petrol hatlarından olan Drujba boru hattı, Ukrayna ve Belarus üzerinden geçerek Polonya ve Almanya'ya ulaşırken, hattın güney kısmı Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'a uzanıyor.