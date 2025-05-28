4. Polonya- Türkiye Ekonomik Forumu "Yeşil Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü" temasıyla düzenlendi.

Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-Polonya İş Konseyi ve DEİK Enerji İş Konseyi işbirliğinde "Yeşil Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü" temasıyla 4. Polonya-Türkiye Ekonomi Forumu İstanbul'da gerçekleşti.

Foruma, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman, Polonya İklim ve Çevre Bakanlığı, İklim Değişikliğine Uyum ve Kentsel Politika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Joanna Zdanowska, PAIH İstanbul Ofisi Başkanı Joanna Snopek Berbercioğlu katıldı.

Lang, açılışta yaptığı konuşmada, buradaki hedeflerinin Türkiye ve Polonya arasındaki ekonomik işbirliğini farklı sektörlere yoğunlaşarak geliştirmek olduğunu belirtti.

Mevcut jeopolitik ve jeoekonomik ortamda ekonomik ve enerji güvenliği dahil olmak üzere güvenliğe en geniş çerçeveden bakılması gerektiğini vurgulayan Lang, "Çok kilit bir konumda bulunan müttefikimiz Türkiye, enerji güvenliğini ve istikrarı bölgemizde artırmak için çok önemli bir rol üstleniyor." diye konuştu.

Lang, Polonya'nın yıllardır iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası tartışmalara aktif olarak katıldığını anlatarak, ülkesinin tüm bölgeler ve ülkeler için yenilikçi, uygun maliyetli çözümler önermeye güçlü bir şekilde odaklanarak küresel yeşil geçişte güçlü bir ülke olmak istediklerini bildirdi.

Polonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 1,4'ünü araştırma ve geliştirmeye harcadıklarını aktaran Lang, "Enerji ve çevre projelerine güçlü tahsisler yapıyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliğinde atılımlar yaparken, temiz enerjiyi ve yeşil ekonomileri her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyoruz. Polonya bugün açık deniz rüzgar enerjisine milyarlarca dolar yatırım yapıyor, güneş enerjisini büyük ölçekte geliştiriyor ve pil teknolojisi ve hidrojende şaşırtıcı derecede ciddi bir oyuncu haline geliyor." şeklinde konuştu.

"İki ülkenin işbirliği için büyük potansiyel var"

Polonya İstanbul Başkonsolosu Lesniak da iki ülke arasındaki işbirliği için büyük bir potansiyel olduğunu ve henüz bu olanakların yalnızca başlangıcının keşfedildiğini söyledi.

Lesniak, "Bugünkü forumun yeşil sektöre odaklanmasından ve İstanbul'da gerçekleşiyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İstanbul ve çevresi önemli bir ekonomik ve sanayi merkezi olarak yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaşım ve enerji verimli altyapılara giderek daha fazla yatırım yapıyor. Polonya olarak, şehirler, endüstriler ve haneler için sürdürülebilir, ileri teknoloji çözümlerimizle bu çabalara katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Buna benzer etkinliklerin, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla dayanıklı iş modelleri geliştirmeye yardımcı olacağını dile getiren Lesniak, bunun ekonomik ortaklıklar kurmayı sağlayacağını umduğunu belirtti.

"Polonya, Türk işletmeleri için önemli ve cazip bir ortak olmaya devam etmekte"

DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Duman da Polonya'nın Türkiye'nin Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Duman, şunları kaydetti:

"Pazar büyüklüğü ve bölgesel pazarlara açılan bir kapı olarak avantajlı konumu nedeniyle Polonya, Türk işletmeleri için önemli ve cazip bir ortak olmaya devam etmekte. Bu ilgi doğrultusunda iş konseyi, karşılıklı etkileşimi somut yatırımlara dönüştürmek için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. İki ülke arasındaki temel işbirliği sektörleri arasında enerji, yenilenebilir enerji, kimyasallar, müteahhitlik hizmetleri, otomotiv ve otomotiv parçaları, sağlık turizmi, hayvancılık, tarım, altyapı, çevre ve atık yönetimi ve lojistik yer almaktadır. Bu sektörler iş konseyinin gündeminin merkezinde yer almakta."

Yaklaşık 12 milyar dolar olan ikili ticaret hacmine büyük önem verdiklerini belirten Duman, bunun 15 milyar dolara çıkarma ortak hedefini tam olarak desteklediklerini vurguladı.

Duman, enerji sektörünün iki ülke arasında önemli işbirliği fırsatları sunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin stratejik konumu onu Avrupa'ya giden hayati bir enerji koridoru konumuna getiriyor. Bu arada Polonya, özellikle kaya gazı geliştirme ve enerji tedarik zincirini güvence altına alma çabalarında Avrupa lideri olarak enerji bağımsızlığına doğru kayda değer ilerleme kaydetti. Ortak karbon nötrlüğü hedeflerimiz göz önüne alındığında, sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişi destekleyen ve iklim değişikliğini ele alan ortak girişimleri takip etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Polonya İklim ve Çevre Bakanlığı İklim Değişikliğine Uyum ve Kentsel Politika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Zdanowska da belirsizliklerle dolu bir dünyada yeşil teknolojinin herkesin ortak dili olduğunu kaydetti.

Zdanowska, "Umudun, ilerlemenin ve birlikteliğin dili. Sizlerin karşılaştığı zorlukları dinlemek, kendi deneyimlerimizi paylaşmak ve nasıl birlikte çalışabileceğimizi keşfetmek için buradayız. Çünkü, liderlik ve yenilik gibi iklim de sınır tanımaz." dedi.

PAIH İstanbul Ofisi Başkanı Berbercioğlu da buradaki hedeflerinin ortaklarıyla bir tartışma yaratmak ve konusunun da yeşil teknolojiler ve enerji dönüşümü olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından forum, "Ekonomik ve Enerji Güvenliğinin Bir Bileşeni Olarak Yeşil Sektör-Polonya ve Türkiye Deneyimleri ile Avrupa Birliği'nin Rolü" paneliyle devam etti. Forum kapsamında "Polonya ve Türkiye'de Yeşil Teknolojiler-İş Fırsatları" ve "Enerji ve Çevre Sektörlerinde İnovasyonu Teşvik Etmede Polonya ve Türkiye Deneyimleri" panelleri de düzenlenecek.??????????????